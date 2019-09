Il centro storico di Castrolibero, un antico borgo della Calabria, si appresta a diventare laboratorio di innovazione diffuso. L’Harmonic Innovation Week si terrà dal 16 al 20 Settembre, su concept di Oltre Open Innovation Hub e Università della Calabria, in partnership con la Fondazione Bruno Kessler e con l’Advisory Strategico di Entopan. L’obiettivo è contribuire concretamente all’affermarsi di uno sviluppo tecnologico che ponga al centro la persona umana, favorendo l’incontro e la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dell’innovazione.

L’Harmonic Innovation Week, promosso da NTT Data, conterà su panel ispirazionali, esposizioni interattive di nuove tecnologie, presentazioni di startup e tavole rotonde. Incontri aperti al pubblico, eventi di contatto con la cultura del territorio e interventi di personaggi di spicco della cultura italiana e internazionale arricchiranno il fitto palinsesto dell’evento. L’Harmonic Innovation Week è una kermesse internazionale di contaminazione tecnologica e culturale, orientata ai temi dell’innovazione sociale e della trasformazione digitale che introduce un format del tutto inedito. Il Centro Storico di Castrolibero, per cinque giorni, diventerà un “Villaggio dell’Innovazione” in cui startup, innovatori, centri di ricerca, mentori, grandi player dell’industria, nonché investitori privati e istituzionali, interagiranno per identificare nuove idee e traiettorie di sviluppo in diversi domini tecnologici.

La settimana dell’innovazione si propone dunque come uno dei fondamentali strumenti operativi per concretizzare la vision dell’Harmonic Innovation: all’evento parteciperanno infatti le startup vincitrici dell’Harmonic Innovation Contest, un concorso per progetti tecnologici ad alto impatto sociale e culturale appena conclusosi. Le startup saranno fortemente coinvolte nelle attività in calendario e potranno presentare la propria idea e le soluzioni applicative ad una platea di esperti, stakeholder e investitori istituzionali.

Una rassegna ricca di eventi

L’Harmonic Innovation Week ha ricevuto l’adesione di numerosi protagonisti italiani e internazionali del mondo delle startup, della innovazione tecnologica, delle istituzioni e rappresentanti delle più importanti aziende nazionali. Esponenti di primo piano del mondo imprenditoriale italiano parteciperanno a un fitto calendario di eventi e workshop che favoriranno l’incontro e la collaborazione tra queste diverse realtà.

Ad eventi di carattere “sociale” si alterneranno momenti più operativi in cui startup, esponenti del mondo delle imprese e dell’Università lavoreranno fianco a fianco, in tavoli ristretti, in uno spirito di co-progettazione che sottolinea la dimensione collettiva e inclusiva dell’innovazione.

Di particolare rilievo la sera di Venerdì 20 Settembre, che prevede alle ore 19 l’apertura al pubblico della Innovation Avenue: una intera strada sarà “invasa” da innovatori che, attraverso dimostrazioni ed esperienze interattive, entreranno in contatto diretto con i cittadini. A concludere la serata, e l’intera rassegna, ci sarà un intervento di sintesi del prof. Andrea Bonaccorsi dell’università di Pisa e uno speech conclusivo di Federico Rampini, Scrittore e Giornalista di Repubblica.