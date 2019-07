Harmonic innovation, al via il contest per startup e PMI innovative

Sono aperte le iscrizioni all’Harmonic Innovation Contest (HIC), il programma finalizzato a selezionare i migliori progetti che, facendo leva sugli strumenti della trasformazione digitale, siano capaci di generare ricadute sociali e ambientali. L’Harmonic Innovation Contest (HIC) è promosso da NTT DATA Italia e da Oltre Open Innovation Hub, in collaborazione con Università della Calabria e Fondazione Bruno Kessler, con l’Advisory Strategico di Entopan – Smart Networks & Strategies.

L’Harmonic Innovation Contest (HIC) è coerente con le tematiche e le traiettorie di sviluppo individuate da NTT DATA come centrali per il prossimo futuro e propone sfide sintonizzate con la crescente attenzione ai diritti della persona, alla sostenibilità delle strategie di impresa e alla sintesi tra scienza e sapienza. Il concorso recepisce, inoltre, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e si ripropone di promuovere ed affermare il nuovo paradigma dell’Harmonic Innovation, premiando progetti orientati allo sviluppo equo, responsabile e sostenibile, capaci di produrre innovazioni che rendano le città più inclusive e sicure, nonché nuovi ispirati a modelli di produzione e di consumo a tutela dei consumatori, dell’ambiente e di tutte le persone impiegate nelle filiere produttive.

“Le sfide proposte dal contest costituiscono uno stimolo nella direzione della sostenibilità e di un umanesimo tecnologico che sostenga il benessere dell’uomo e il suo sviluppo socioculturale. L’innovazione aperta – ha dichiarato Giorgio Scarpelli, Senior Vice President e Chief Technology Officer & Innovation di NTT DATA Italia – è la strada che NTT DATA ha scelto per realizzare in concreto un futuro migliore per le aziende e per le persone. Per noi è importante sia sostenere le startup durante la difficile fase di scale-up, sia mantenere viva una felice osmosi di competenze tra mondo accademico e realtà industriali.”

Il contest è aperto a startup innovative già costituite, spin-off universitari e PMI innovative. Saranno ammessi progetti che dimostrino concretezza e forza visionaria e che siano collocabili in almeno uno dei seguenti settori: Public, Energy, Telco & Media, Insurance, Banking, Manufacturing, Retail. Relativamente alle traiettorie tecnologiche, i progetti presentati dovranno incrociare almeno uno dei seguenti ambiti: Data & Intelligence, Internet of Things, Customer Experience, Cybersecurity & Blockchain, Intelligent Automation, IT Optimization.

L’Harmonic Innovation Contest incoronerà sette vincitori (uno per ambito tematico), che saranno accompagnati successivamente in un processo di incubazione, accelerazione e inserimento sul mercato curato da Oltre Open Innovation Hub. L’obiettivo è quello di portare a ulteriore maturazione idee e prototipi, aprendo i soggetti beneficiari a reti e network di valore in termini di apporto di competenze e capitali, in particolar modo offrendo loro la possibilità di essere integrati e scalati, a conclusione del percorso, nelle filiere di business promosse da NTT DATA.

In tale prospettiva, a ciascun vincitore sarà proposto, da parte di Oltre Open Innovation Hub, un contratto che prevede un coinvestimento base a fondo perduto di € 30.000,00, erogati in servizi di accompagnamento allo sviluppo del business, con la possibilità, già in sede di accordo, di definire ulteriori e più avanzate forme di partecipazione allo sviluppo dell’innovazione tecnologica, all’evoluzione dei modelli di business e al rischio d’impresa.

Inoltre, i sette vincitori avranno l’opportunità di presentare la loro proposta ad aziende corporate, centri di ricerca, investitori istituzionali e privati, partecipando da protagonisti all’Harmonic Innovation Week (HIW) e al round finale dell’Open Innovation Contest di NTT DATA.

“Il concetto di Harmonic Innovation propone un avanzamento rispetto al paradigma dell’innovazione aperta, valorizzando, in chiave Society 5.0, la necessità di una sintesi tra domini tecnologici e valori sapienziali orientati al medesimo obiettivo: accompagnare, valorizzare e scalare idee e processi innovativi, in modo circolare e continuo, ponendo l’uomo e i suoi bisogni al centro di strategie e percorsi di crescita e sviluppo ispirati a criteri di equità, sostenibilità e giustizia” ha dichiarato Francesco Cicione, CEO di Entopan – Smart Networks & Strategies.

L’Harmonic Innovation Contest (HIC), è un’iniziativa nata nell’ambito del programma Harmonic Innovation Hub (HIH), promosso dai partner con l’obiettivo di favorire la nascita di un eco-sistema integrato centrato sulle pratiche di innovazione come generatore di competitività. Il Programma Harmonic Innovation Hub (HIH) prevede la realizzazione di un campus dedicato all’innovazione che sorgerà presso l’Università della Calabria e che sarà al servizio di tutto il Sud Italia e dei paesi transfrontalieri dell’area euro-mediterranea, tramite la selezione di 25 aziende corporate interessate a strutturare percorsi stabili di ricerca e sviluppo.

“Le idee sono il capitale più prezioso che il sistema economico moderno possiede – ha affermato Gino M. Crisci, rettore dell’Università della Calabria – e vanno stimolate, valorizzate e promosse su scala globale. Tutti gli sforzi in questa direzione da parte delle università, delle imprese e dei singoli startupper generano valore e ricchezza sui territori e nel Paese. L’Università della Calabria farà la sua parte, insieme a un partenariato di indubbia eccellenza.”

Per partecipare al bando gli interessati potranno inviare la candidatura entro le ore 12:00 del 30 Agosto 2019 su: http://contest.harmonicinnovation.it