“Hard to abate”, le misure adottate dal Governo

Il punto sulle misure adottate dal Governo e le iniziative in corso a supporto dei settori manufatturieri “hard to abate” del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il question time alla Camera dei Deputati.

Estratto dell’articolo pubblicato originariamente a firma di Valentina Barretta sulla testata giornalistica Energia Italia News.

Nell’ambito del question time svoltosi alla Camera, il Titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha fatto il punto sulle misure adottate dal Governo e le iniziative in corso, a supporto dei settori manufatturieri “hard to abate”. Il Ministro è stato, infatti, interrogato circa l’attuazione della normativa europea riguardante la necessità, per gli Stati membri, di compensare i costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.

Alleggerire i costi dell’energia per il settore manifatturiero

In che modo abbattere il costo dell’energia per favorire anche la transizione dell’industria energivora? Lo ha spiegato il Ministro Gilberto Pichetto Fratin durante il question time sul supporto al settore manifatturiero alla Camera. Più nel dettaglio, il tema centrale dell’interrogazione erano le iniziative a favore dei settori manifatturieri in relazione all’attuazione della normativa europea in materia di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, al fine della riduzione del costo dell’energia e del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione […]

Leggi il resto dell’articolo su Energia Italia News, testata giornalistica del nostro Supercom.