Di Alessandra Micalizzi

Dario Flaccovio editore

ISBN: 9788857908267

Pagine: 116

Prezzo: € 15,00

Il nostro rapporto con la felicità è contraddittorio: da un lato, aspiriamo a raggiungerla e ci lasciamo ammaliare da strategie che possono permetterci di afferrarla, dall’altro, con stratagemmi simili, la collochiamo sempre più in là, lontano, quasi fosse una meta volutamente irraggiungibile. Ma che cos’è la felicità?

L’autrice cerca di rispondere a questo complesso interrogativo, sfatando tre miti: la felicità non è effimera, anzi è qualcosa che perdura; la felicità non è lontana ma è ovunque se siamo in grado di scoprirla dentro di noi e di riportarla in ciò che facciamo; la felicità non è un fatto individuale ma richiede la presenza dell’altro, il suo coinvolgimento come testimone e soprattutto come parte attiva del processo. In tutto questo si inserisce la Rete come ambiente dove prendono forma molte delle relazioni che viviamo, uno spazio che accoglie pratiche narrative e relazionali che fanno della riflessione sul sé e della condivisione con l’altro il proprio principio costitutivo. Prefazione di Guido Di Fraia.

Alessandra Micalizzi è dottore di ricerca in Comunicazione e nuove tecnologie, insegna Psicologia della comunicazione organizzativa presso lo IUS di Torino ed è senior lecturer presso il SAE Institute di Milano. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulle pratiche di socializzazione delle emozioni online.

Ha lavorato alla IULM di Milano come post-doc researcher, al dipartimento di Comunicazione, comportamento e consumi dove si è occupata soprattutto di ricerca sociale applicata alla comunicazione e ai nuovi media. Ha insegnato Psicopedagogia degli stili di vita presso lo IED – Comunicazione di Milano e presso lo IUSVE di Milano.