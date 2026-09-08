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Haleon, Fabrice Dollet direttore dello stabilimento di Aprilia

Haleon, Fabrice Dollet direttore dello stabilimento di Aprilia

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Haleon, Fabrice Dollet direttore dello stabilimento di Aprilia Adnkronos

(Adnkronos) – Haleon, leader globale nel Consumer Health, annuncia la nomina di Fabrice Dollet a Site Director dello stabilimento di Aprilia (Latina) che, con oltre 570 dipendenti, una capacità produttiva annua superiore a 150 milioni di unità e una presenza in più di 44 Paesi dove viene esportato oltre il 60% della produzione, rappresenta uno dei principali hub produttivi europei di Haleon e un asset strategico all’interno del network globale dell’azienda. Lo comunica la società, nata nel 2022 dallo spin-off della divisione Consumer Healthcare della britannica Gsk. 

La nomina – si legge in una nota – si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione del modello operativo di Haleon, a supporto della strategia di gruppo ‘Win as One’, finalizzata a creare un’organizzazione più agile, efficiente e orientata alla crescita. Segna inoltre l’avvio di una nuova fase per il sito di Aprilia, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente l’eccellenza operativa, la cultura della qualità e la capacità di sostenere la crescita dei brand globali del gruppo. Grazie alla sua scala produttiva, all’ampiezza delle competenze e alla forte vocazione internazionale, Aprilia svolge un ruolo centrale nel garantire continuità e affidabilità delle forniture ai mercati italiani ed esteri. Il 91% dell’export è destinato all’Europa, con il Nord Europa come principale area di destinazione. 

Laureato in Farmacia all’università di Lione, in Francia – riporta Haleon – Dollet vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore. Presso il sito Haleon di Nyon, in Svizzera, ha ricoperto diversi incarichi, da Team Leader a Operations Director delle linee Liquids & Semi-Solids, sviluppando una solida esperienza nella gestione delle attività operative e nel coordinamento dei team produttivi. Più recentemente, nel ruolo di Supplier Relationship Manager all’interno dell’organizzazione Haleon responsabile dei partner produttivi esterni, ha maturato una conoscenza trasversale della supply chain e delle priorità industriali del gruppo. “Sono orgoglioso di assumere la guida dello stabilimento produttivo di Aprilia, una realtà che coniuga competenze industriali di eccellenza, una forte cultura della qualità e una capacità produttiva di rilievo globale per Haleon”, dichiara Dollet. “Insieme al team – aggiunge – lavoreremo per consolidare questi punti di forza, continuando a investire su sicurezza, efficienza e miglioramento continuo, così da accompagnare le prossime fasi di sviluppo del sito e contribuire alla crescita del nostro network produttivo”. 

economia

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Redazione Key4biz

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