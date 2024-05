Hacking, fughe di dati e rivelazioni

Pagine: 528

528 Collana: Guida Completa

Guida Completa Pubblicazione: Maggio 2024

Maggio 2024 ISBN Libro: 9788850337224

La Rete è ricca di dati e documenti di interesse pubblico, in molti casi accessibili e scaricabili liberamente da chiunque: basta solo sapere come ottenerli e analizzarli.

Questo libro è una guida pratica che unisce tecniche per la ricerca di grandi insiemi di dati a lezioni di codifica, autenticazione e sicurezza digitale, il tutto arricchito da casi di studio tratti dal giornalismo investigativo.

Si parte dalla ricerca, acquisizione e protezione di dati e fonti, per passare all’analisi degli strumenti e dei software necessari: dall’interfaccia a riga di comando all’utilizzo di Docker, Aleph, Signal, Tor Browser, OnionShare e SecureDrop. Viene illustrato come sfruttare la potenza di Python per l’analisi dei dati e come lavorare con alcuni dei formati più utilizzati, da CSV a JSON.

Ogni capitolo è arricchito da una serie di esercizi che permettono di testare le conoscenze acquisite. Esempi reali aiutano a capire il lavoro investigativo condotto dall’autore e l’impatto sociale ottenuto.

Una lettura perfetta per giornalisti, attivisti e tutti coloro che lavorando in Rete vogliono scoprire verità nascoste e cambiare il mondo.