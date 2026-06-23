Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres chiede pubblicamente ai grandi player dell'AI di pubblicare ogni anno l'impronta ambientale dei consumi dell'Intelligenza Artificiale. “Basta con i costi nascosti. Basta far pagare il prezzo a coloro che sono meno attrezzati per pagarlo. E’ tempo di dire tutta la verità. Se l’AI deve contribuire a costruire un avvenire migliore, serve onestà su quanto sia il conto da pagare oggi”.

Il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres ha fatto oggi un appello alle grandi Big Tech dell’Intelligenza Artificiale perché “dicano tutta la verità” sul prezzo ecologico dei data center, scagliandosi contro i combustibili fossili, “origine distruttrice” di tutte le crisi energetiche e climatiche.

“Basta con i costi nascosti. Basta far pagare il prezzo a coloro che sono meno attrezzati per pagarlo. E’ tempo di dire tutta la verità.

Se l’AI deve contribuire a costruire un avvenire migliore, serve onestà su quanto sia il conto da pagare oggi”. Un attacco frontale quello di Guterres, lanciato n occasione del suo intervento a Londra alla London Climate Action Week, una grande kermesse sul clima in corso nella capitale britannica.

L’Onu lancia l’obbligo di trasparenza ambientale per l’AI ai giganti del tech

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha annunciato il lancio dell’Iniziativa per la trasparenza ambientale dell’IA, che richiederà ai giganti globali dell’intelligenza artificiale di misurare e pubblicare l’impronta ambientale delle proprie attività, in termini di emissioni di carbonio, consumo idrico e utilizzo del suolo, ad esempio. Si impegneranno quindi ad alimentare queste attività con energia rinnovabile entro la fine del decennio.

Consumi medi dei data center 448 TWh di elettricità nel 2025

I data center, i centri di server che alimentano l’IA e altri servizi digitali, sono estremamente energivori, con un consumo previsto di 448 terawattora (TWh) di elettricità entro il 2025. Se fossero un Paese, il loro consumo li collocherebbe all’undicesimo posto a livello globale, subito dietro la Francia (468 TWh), secondo uno studio delle Nazioni Unite pubblicato all’inizio di giugno.

IA avida di risorse

“Le comunità sono spesso tenute all’oscuro dell’impatto ambientale delle infrastrutture che vengono sviluppate intorno a loro”, ha sottolineato Guterres martedì, riconoscendo che l’IA è “esigente in termini di suolo, acqua ed energia”, pur potendo contribuire ad “accelerare le soluzioni per il clima”.

Agire anche su metano

Oltre alla proposta relativa al settore tecnologico, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha anche lanciato un “appello globale all’azione sul metano”, il secondo principale responsabile del cambiamento climatico dopo la CO2, con l’obiettivo di raggiungere “emissioni prossime allo zero lungo l’intera catena del valore”.

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