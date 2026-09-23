Dati, capacità di calcolo e algoritmi sono sempre più concentrati nelle mani di pochi. La richiesta ai governi: cooperazione sulla sicurezza, controlli indipendenti e un quadro multilaterale per la gestione dei rischi. No alle armi autonome.

Il discorso (l’ultimo) del segretario generale dell’Onu Guterres: “Oggi il potere viene da dati, capacità di calcolo e algoritmi”

L’intelligenza artificiale (AI) non è più soltanto una tecnologia da governare, ma una nuova forma di potere. Un potere costruito su dati, capacità di calcolo e algoritmi, sempre più concentrato e capace di avanzare più rapidamente delle istituzioni chiamate a controllarlo.

È uno dei passaggi centrali del discorso pronunciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, all’apertura del dibattito generale dell’81ª Assemblea generale in corso a New York (e che terminerà il 26 settembre). Nel suo intervento, l’ultimo in un dibattito generale come segretario generale (il suo secondo e ultimo mandato scade il 31 dicembre 2026) Guterres ha collocato l’AI tra le quattro grandi “prove del potere” che definiranno il futuro dell’umanità, insieme a pace e sicurezza, disuguaglianze e crisi climatica.

Il punto di partenza è la velocità della trasformazione. Secondo Guterres, l’intelligenza artificiale si è sviluppata a un ritmo che ha colto di sorpresa “persino coloro che l’hanno creata”. Ma il problema non riguarda solamente le prestazioni dei modelli. Riguarda soprattutto chi controlla la tecnologia e quale quota di potere le società stanno progressivamente trasferendo alle macchine.

Il nuovo potere di dati, chip e algoritmi

“Per secoli, il potere è derivato dal territorio. Poi dall’industria. Poi dalla finanza. Oggi, il potere deriva sempre più dai dati, dalla capacità di calcolo e dagli algoritmi”, ha affermato Guterres.

Una trasformazione che porta con sé un problema di concentrazione. Questo nuovo potere, ha sottolineato il Segretario generale, è “altamente concentrato”, avanza a una “velocità straordinaria” e sta correndo più rapidamente della capacità umana e istituzionale di comprenderne pienamente le conseguenze.

La questione si inserisce in un cambiamento più ampio dei rapporti di forza mondiali. Guterres vede infatti un “trasferimento straordinario di potere” dai governi verso un numero ristretto di aziende private e individui, la cui influenza si estende ormai alla politica, all’economia, ai flussi informativi, allo sviluppo tecnologico e allo stesso spazio civico. Parallelamente, gli esseri umani stanno trasferendo potere alle macchine, mentre gli agenti AI possono assumere comportamenti fuori controllo e le armi autonome letali stanno passando “dalla fantascienza alla realtà militare”.

È questo uno dei messaggi più netti del discorso: la questione dell’AI non può essere separata dalla geopolitica e dalla concentrazione del potere tecnologico.

Guterres: “Il pericolo è la tecnologia senza responsabilità”

Il Segretario generale non propone però una lettura dell’intelligenza artificiale esclusivamente in termini di rischio. Al contrario, ne riconosce esplicitamente le potenzialità. Guterres ha ricordato che già nel 2017, durante il suo primo intervento all’apertura dell’Assemblea generale, aveva definito l’AI un “game changer”, capace di favorire lo sviluppo e trasformare radicalmente la vita delle persone, ma anche di produrre conseguenze profonde sul mercato del lavoro, sulla sicurezza globale e sul tessuto stesso delle società.

Quasi dieci anni dopo, quella trasformazione è diventata realtà. L’AI, ha detto, offre “enormi promesse” per far avanzare la medicina, accelerare le scoperte scientifiche, ampliare le opportunità e migliorare la vita delle persone.

Ma la distinzione tracciata dal capo delle Nazioni Unite è precisa: “Il pericolo non è la tecnologia. Il pericolo è la tecnologia senza responsabilità”.

In altre parole, capacità tecnologiche senza supervisione e decisioni senza trasparenza. Un rischio che, secondo Guterres, non può essere minimizzato, anche perché sono gli stessi sviluppatori dei sistemi più avanzati a lanciare segnali d’allarme.

I Paesi leader nell’AI devono assumersi maggiori responsabilità

Da qui la richiesta ai governi. Per Guterres, gli Stati con le maggiori capacità nel campo dell’intelligenza artificiale hanno anche le maggiori responsabilità nei confronti dell’umanità. Il richiamo riguarda soprattutto la necessità di costruire canali di dialogo, trasparenza, fiducia e cooperazione anche tra potenze rivali. Il paragone scelto dal Segretario generale è quello della Guerra fredda, quando avversari strategici riconobbero la necessità di creare meccanismi comuni per ridurre incomprensioni, gestire le escalation e prevenire conseguenze catastrofiche.

L’AI, secondo Guterres, richiede oggi una simile capacità di cooperazione. I Paesi alla guida della rivoluzione tecnologica dovrebbero condividere informazioni sui rischi emergenti per la sicurezza, cooperare nei test e nelle valutazioni dei modelli e lavorare alla definizione di salvaguardie comuni.

Un quadro multilaterale per gestire i rischi dell’AI

La risposta, nella visione di Guterres, non può tuttavia essere affidata esclusivamente alle grandi potenze tecnologiche. Serve un coordinamento globale e le Nazioni Unite rivendicano un ruolo centrale proprio perché rappresentano il luogo in cui tutti gli Stati possono partecipare alla definizione delle regole.

Il Segretario generale ha richiamato il Global Digital Compact, attraverso il quale sono stati concordati principi universali per la governance dell’AI, il Global Dialogue on AI Governance, pensato per riunire governi, scienziati, industria e società civile, e l’Independent International Scientific Panel on AI, incaricato di fornire alla politica una base scientifica indipendente.

Proprio il Panel, ha ricordato Guterres, aveva pubblicato il giorno precedente un documento tematico dedicato alla sicurezza dell’intelligenza artificiale e ai rischi legati alla perdita del controllo umano.

Il passo successivo indicato dall’Onu è ancora più significativo: creare le condizioni per un “responsible pacing of AI”, uno sviluppo responsabile del ritmo di avanzamento dell’intelligenza artificiale, accompagnato da ulteriori salvaguardie contro i rischi.

Parallelamente, Guterres propone di lavorare verso un AI Risk Management Framework multilaterale, sostenuto da una supervisione “credibile e indipendente”. Un sistema globale che, nelle intenzioni del Segretario generale, dovrà evitare anche che la rivoluzione dell’intelligenza artificiale allarghi ulteriormente il divario tecnologico tra Paesi. “L’intelligenza artificiale deve essere plasmata dall’umanità, con l’umanità e per tutta l’umanità”, ha affermato.

“I robot killer non devono avere posto nel nostro futuro”

Il confine più netto riguarda infine l’autonomia delle macchine quando sono in gioco vite umane. Guterres ha indicato due principi sui quali, a suo giudizio, non dovrebbero esserci arretramenti: i bambini non devono mai diventare soggetti di sperimentazione per sistemi non regolamentati e le decisioni di vita o di morte non devono mai essere cedute alle macchine.

Da qui una delle frasi più forti dell’intero intervento: “I robot killer non devono avere posto nel nostro futuro”.

Il tema della robotica militare si salda così a quello più generale della perdita del controllo umano. Per Guterres, infatti, l’AI potrebbe contribuire ad affrontare alcune delle grandi crisi globali, dalle disuguaglianze al cambiamento climatico, oppure aggravarle.

Ed è proprio sul rapporto tra uomo e macchina che il Segretario generale ha affidato uno dei messaggi conclusivi del suo intervento. Il futuro comune, ha sostenuto, dipenderà dalla capacità dell’umanità di governare saggiamente il potere: rispettando il diritto, contrastando le disuguaglianze, accelerando l’azione climatica e, soprattutto, “governando l’intelligenza artificiale prima che sia lei a governare noi”.

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