Guterres a Cipro: negoziati per la riunificazione dell’isola

(Adnkronos) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, è atteso oggi a Cipro, per incontrare i leader ciprioti delle fazioni rivali per rilanciare i negoziati sulla riunificazione dell’isola, interrotti nel 2017.

Cipro è divisa dal 1974, quando l’esercito turco occupò il terzo settentrionale del suo territorio in risposta a un colpo di Stato greco-cipriota orchestrato da Atene, che mirava a unire Cipro alla Grecia.

Da allora, la Repubblica di Cipro, membro dell’Unione Europea dal 2004, esercita la sua autorità solo sulla parte meridionale, dove vivono i greco-ciprioti. Nel terzo settentrionale, abitato dai turco-ciprioti, si è autoproclamata la Repubblica Turca di Cipro del Nord (Trnc), riconosciuta solo da Ankara.

“La missione del segretario generale è quella di facilitare e incoraggiare la popolazione e i leader a prendere in considerazione i negoziati”, ha dichiarato oggi ai giornalisti Maria Angela Holguin, inviata personale di Guterres.

Questa visita fa seguito alla schiacciante vittoria alle elezioni di ottobre a Cipro del Nord del candidato favorevole alla riunificazione, Tufan Erhurman, sul presidente uscente, Ersin Tatar, sostenuto da Ankara. Si tratta inoltre della prima visita di un segretario generale delle Nazioni Unite dopo quella di Ban Ki-Moon nel 2010.

Domani Guterres incontrerà separatamente il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, e il suo omologo turco di Cipro del Nord, Tufan Erhurman, ai lati opposti della zona cuscinetto che separa le due parti dell’isola. È prevista poi una cena congiunta, in preparazione dell’incontro trilaterale di mercoledì.

“Questa è una visita molto importante”, ha dichiarato Konstantinos Letymbiotis, portavoce del governo della Repubblica di Cipro, precisando che è nata da un’iniziativa personale di António Guterres ed esprimendo la speranza che “possa rappresentare un punto di partenza”.

Ha sottolineato che l’impegno del segretario generale, unito al miglioramento delle relazioni tra l’Unione Europea e la Turchia, potrebbe “creare un’opportunità di progresso”. Gli ultimi colloqui tra le due parti si sono svolti nel 2017 a Crans-Montana, in Svizzera.

Uno degli ostacoli alla ripresa dei negoziati è rappresentato dall’insistenza di Ankara sulla soluzione dei due Stati per Cipro, mentre i greco-ciprioti sostengono uno Stato federale, un’opzione da tempo appoggiata dalle Nazioni Unite e dall’Ue.

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