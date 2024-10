EI Towers, la tower company controllata da F2I al 60% e MFE al 40%, controlla con le sue reti tutte le emittenti televisive diverse da Rai, oltre due terzi delle emittenti televisive locali, è partner infrastrutturale di tutte le radio private FM e DAB e ha realizzato una rete nazionale Internet of Things con tecnologia non cellulare e quindi con alta efficienza energetica.

“Negli ultimi tempi abbiamo investito molto nelle infrastrutture legate allo sport, con il partner della Lega calcio Serie A e Serie B – ha detto Guido Barbieri, amministratore delegato EI Towers intervenendo a ComoLakes – Trasportiamo tutti i segnali video e audio dagli stadi ai centri di produzione e poi da lì ai takers. L’amata e odiata VAR è all’interno del nostro campus di Lissone”.

“Come tutti siamo alle prese con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nei nostri processi e con i relativi trade off – aggiunge Barbieri – Il trade off fra efficienza e bilancio energetico, tra efficienza e sicurezza, trade off etico fra efficienza e impatto etico sulla forza lavoro. E devo dire che in questo ambito abbiamo incontrato una famiglia di applicazioni di AI per cui questo trade off non si pone. Immagini di eventi sportivi disputati in Europa e fuori vengono portati in Italia. L’immagine arricchita e integrata dall’Intelligenza Artificiale e viene riportata sui dispositivi”.

“Non esiste un’AI senza solida infrastruttura, che è tale se ben progettata, anche se non è immune da imprevisti – ha aggiunto Barbieri – In queste situazioni è determinante l’intervento umano, con la sua esperienza e con la capacità di poter prendere la decisione in maniera veloce e l’ambizione di risolvere il problema. In poche parole, il senso di responsabilità. L’IA deve essere, dunque governata dall’umano”.

L’ad di EI Towers apre all’integrazione con RaiWay

“Siamo in attesa di un qualcosa che è logico succeda e che è nelle carte da tempo ma ancora non c’è nulla di attivato”. Così Guido Barbieri, amministratore delegato di Ei Towers, riferendosi all’ipotesi di nozze con RaiWay, come riportato oggi dal Messaggero.

Come ricorda il quotidiano, Ei Towers, controllata dal fondo F21 e da Mfe, la società a cui fanno capo le tv Mediaset, gestisce 2.400 siti dedicati all’ospitalità di impianti di trasmissione e antenne di diffusione del segnale per tv, radio e telecomunicazioni. RaiWay è invece la controllata della Rai che possiede le torri di trasmissione del segnale della tv pubblica.

“Le premesse ci sono con il DPCM che consente alla Rai di scendere nel capitale della società delle torri. Leggo di un potenziale placement che dovrebbe andare di pari passo all’avvio del progetto”, ha aggiunto Barbieri.

Il manager ha sottolineato tuttavia che al momento non ci sono tempistiche fissate: “Spero sia qualcosa che si attivi abbastanza presto ma non ci sono ancora dettagli”.

