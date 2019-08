Guida autonoma, Toyota e Suzuki insieme per lo sviluppo della tecnologia

Toyota e Suzuki hanno siglato ieri un accordo relativo ad un’alleanza di capitali al fine di stabilire e promuovere una partnership a lungo termine tra le due società per promuovere la collaborazione in nuovi campi tecnologici.

Le due case auto hanno annunciato uno scambio equo di capitale azionario che porterà ad una accelerazione delle opportunità di espansione delle sinergie, a partire dalle auto con guida autonoma, dove si concentreranno i maggiori investimenti. Le due case auto erano in trattative dai primi mesi del 2017, con la firma delle proposte congiunte relative alla conservazione ambientale, il miglioramento della sicurezza e della tecnologia informatica.

Nel marzo di quest’anno le due aziende hanno perfezionato la partnership nel campo della produzione di motori elettrici, settore in cui Toyota continua a investire collaborando con i principali players – tra cui la SoftBank, assieme alla sperimentazione di mercati alternativi delle vetture compatte, dove Suzuki è tra i primi produttori nei paesi ad alto potenziale di crescita.

Guida autonoma nel mirino

Secondo gli analisti di settore, le due case auto potenzieranno in primo luogo i propri investimenti sulla ricerca avanzata delle auto a guida autonoma, assieme al perfezionamento degli standard di sicurezza; e con la forte presenza di Suzuki nel Sudest asiatico è previsto un incremento delle capacità di produzione dei motori elettrici, in particolare in India, dove la presenza di Suzuki si è andata consolidando negli ultimi anni fino a diventare leader di mercato.

“Alla luce di un cambiamento del settore senza precedenti”, recita il comunicato che ha annunciato l’intesa, “intendiamo garantire una crescita sostenibile, superando le difficoltà che hanno contraddistinto negli ultimi anni l’intero comparto delle quattro ruote, ed estendere l’alleanza nel lungo termine”.

Dettagli dell’Alleanza

Al fine di sviluppare e promuovere una partnership a lungo termine tra le due società, le società prevedono di acquisire reciprocamente le azioni sulla base dell’Alleanza.

Toyota prevede di acquisire 24.000.000 di azioni ordinarie in Suzuki (proprietà del 4,94% del numero totale di azioni emesse da Suzuki al 31 marzo 2019 (escluse le azioni proprie) per un valore totale di 96 miliardi di JPY) sottoscrivendo la disposizione di tesoreria azioni tramite riparto di terzi condotto da Suzuki.

Allo stesso modo, Suzuki prevede di acquisire, attraverso l’acquisto sul mercato, azioni Toyota pari a 48 miliardi di yen.

Tali acquisizioni azionarie saranno attuate dopo che le società avranno ottenuto l’approvazione delle autorità estere garanti della concorrenza.