Milano prova a diventare uno dei laboratori europei della guida autonoma. La Giunta comunale, su proposta dell’assessora alla Mobilità Arianna Censi, ha approvato la delibera che porterà alla firma di un’intesa triennale con Niulinx, startup italiana e spin-off del Politecnico di Milano. L’obiettivo è sperimentare, validare e progressivamente introdurre la guida autonoma nel sistema di mobilità urbana.

Il progetto guarda oltre la semplice automobile senza conducente. Milano vuole verificare se la tecnologia possa diventare una componente del trasporto cittadino: servizi autonomi a chiamata, robotaxi, navette per il primo e ultimo miglio, collegamenti con ospedali, scuole e poli culturali e servizi nelle aree o nelle fasce orarie dove il trasporto pubblico tradizionale è meno capillare. Particolare attenzione sarà dedicata ad anziani, persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, minori e utenti vulnerabili.

Dal Politecnico alle strade pubbliche

Niulinx nasce dall’esperienza del gruppo di ricerca AIDA – Artificial Intelligence Driving Autonomous del Politecnico e del Dipartimento di Meccanica, nell’ambito del MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile.

La startup ha ottenuto dal ministero dei Trasporti l’autorizzazione a sperimentare veicoli a guida automatica sulle strade pubbliche. I test interesseranno anche Cernusco sul Naviglio, per circa 279 chilometri di infrastrutture, e Brescia, per oltre 635 chilometri.

Queste autorizzazioni hanno permesso il via libera anche ai test sulle strade di Milano.

La piattaforma tecnologica è una Fiat 500e, equipaggiata con sensori, attuatori ridondanti e unità di calcolo ad alte prestazioni. Il sistema deve percepire ciò che accade intorno all’auto, interpretare l’ambiente, pianificare il comportamento del veicolo e controllare sterzo, accelerazione e frenata.

La difficoltà sta soprattutto nel gestire il cosiddetto long tail: pedoni e ciclisti, cantieri, segnaletica temporanea, auto in doppia fila, condizioni meteorologiche difficili e comportamenti imprevedibili degli altri utenti.

Safety driver, limite di 30 km/h e sistemi di arresto sicuro

Per questo la sperimentazione partirà con vincoli rigidi. I veicoli avranno un safety driver a bordo e saranno supervisionati anche attraverso una sala di controllo remoto. La velocità massima sarà di 30 km/h e i test avverranno entro perimetri definiti. In presenza di anomalie o situazioni non gestibili, l’auto è progettata per raggiungere autonomamente una condizione di arresto sicuro.

Non siamo quindi ancora davanti ad automobili capaci di circolare autonomamente ovunque. Il Livello 4 consente un’elevata automazione all’interno di uno specifico Operational Design Domain (ODD), cioè l’insieme delle condizioni nelle quali il sistema è progettato e autorizzato a funzionare. È diverso dal Livello 5, che presuppone una piena automazione senza analoghe limitazioni operative.

Niulinx punta al mercato nel 2029 e a 60 città europee

Niulinx considera i prossimi tre anni il passaggio dalla sperimentazione all’industrializzazione: “L’omologazione del nostro dominio operativo è prevista tra circa tre anni e il lancio commerciale nel 2029. La traiettoria punta verso sessanta città europee”, ha dichiarato in una nota la società.

La startup conta oggi 50 ingegneri e ricercatori, ha aperto il primo ufficio a Monaco di Baviera e ha chiuso un round da 38 milioni di euro con partner industriali e istituzionali italiani, con A2A e CDP Venture Capital come lead investor.

Un elemento centrale della strategia è il kit di retrofit, pensato per portare capacità di guida autonoma sulle flotte già esistenti. L’obiettivo è offrire la tecnologia alle aziende che gestiscono la mobilità urbana, dalle agenzie di trasporto pubblico alle municipalizzate fino agli operatori di sharing, evitando di dover sostituire integralmente il parco veicoli.

Robo-taxi, soluzioni AI e navette autonome per Milano

Il Comune supporterà la definizione dei percorsi e il coordinamento con Polizia locale, ATM, operatori del trasporto pubblico e autorità competenti. Niulinx fornirà veicoli, tecnologia AI, analisi dei rischi e coperture assicurative.

I dati raccolti durante i test saranno condivisi con l’amministrazione per contribuire alla pianificazione della mobilità, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e della regolamentazione europea sull’intelligenza artificiale. L’intesa durerà tre anni e non comporterà oneri finanziari per il Comune.

La prova decisiva sarà però sociale ed economica. Una navetta autonoma che collega una stazione con un ospedale o serve un quartiere scarsamente coperto dal trasporto pubblico produce un valore diverso da un robo-taxi che aggiunge semplicemente un’altra automobile al traffico cittadino.

Il vero ostacolo è fuori dall’auto: 5G, strade e posizionamento

La sfida della guida autonoma nelle città italiane non riguarda soltanto l’affidabilità dei veicoli e degli algoritmi, ma anche l’ambiente nel quale dovranno operare. Connettività, posizionamento, infrastrutture stradali digitalizzate e interoperabilità restano punti critici. Per i livelli più avanzati di automazione, una copertura 5G continua e affidabile può supportare comunicazioni V2X tra veicoli, semafori, infrastrutture e centrali di mobilità, mentre sistemi V2I, sensori stradali ed edge computing possono aumentare la quantità di informazioni disponibili in tempo reale. In Italia queste infrastrutture sono ancora frammentate e non uniformemente disponibili.

Un secondo problema riguarda il posizionamento ad alta precisione: GPS e Galileo da soli non garantiscono sempre una localizzazione sufficientemente robusta, soprattutto nei “canyon urbani”, dove gli edifici interferiscono con i segnali satellitari, e nelle gallerie, dove il GNSS può diventare indisponibile. Servono quindi sistemi ridondanti che combinino sensori di bordo, mappe ad alta definizione, odometria e altre tecnologie di localizzazione, eventualmente integrate con reti terrestri di correzione e infrastrutture connesse.

Questo non significa che un veicolo di Livello 4 debba dipendere dal 5G o dall’infrastruttura per prendere decisioni di sicurezza: un sistema realmente autonomo deve essere capace di operare in sicurezza anche in caso di perdita della connettività. Ma una città poco digitalizzata restringe il dominio operativo nel quale il servizio può funzionare, aumenta la complessità tecnologica a bordo e rende più costoso portare una sperimentazione circoscritta verso un servizio commerciale su larga scala.

La partita europea della sovranità tecnologica. Milano si candida ad ADACities – Autonomous Drive Ambition Cities

Milano intende inoltre candidarsi entro il 30 settembre 2026 ad ADACities – Autonomous Drive Ambition Cities, iniziativa della Commissione europea per accelerare l’introduzione della guida autonoma nelle città dell’Unione.

La partita è anche geopolitica. Un veicolo autonomo è sempre più una super piattaforma informatica e connessa su ruote: semiconduttori, sensori, cloud, connettività, mappe, software, modelli AI, cybersecurity e gestione dei dati. Chi controlla questo stack controlla una parte crescente del valore dell’automobile e informazioni strategiche sul funzionamento delle città.

L’Europa possiede grandi costruttori, una filiera avanzata della componentistica e centri di ricerca di alto livello, ma deve recuperare terreno nella commercializzazione della guida autonoma. Servono capitali, capacità di calcolo, dati di guida, semiconduttori avanzati, cloud, standard interoperabili e procedure di omologazione capaci di funzionare realmente su scala europea.

È quindi significativo l’obiettivo dichiarato da Niulinx di costruire una tecnologia europea applicabile alle flotte europee. Ma la vera prova saranno le strade. Se fra tre anni Milano avrà soltanto alcuni veicoli capaci di percorrere itinerari fortemente delimitati, il risultato resterà soprattutto sperimentale.

Se robo-taxi e navette riusciranno invece a integrarsi con metro, autobus e servizi a chiamata, raggiungendo anche cittadini e territori oggi meno serviti, la guida autonoma avrà iniziato a trasformarsi da esperimento di intelligenza artificiale in infrastruttura urbana. E per l’Europa sarà anche un primo test sulla possibilità di costruire una propria autonomia tecnologica in uno dei mercati destinati a ridisegnare la mobilità del prossimo decennio. Il mercato globale della guida autonoma vale oggi oltre 50 miliardi di dollari e si prevede superi i 300 miliardi entro il 2035. Mentre Stati Uniti e Cina hanno diversi players l’Europa, come in altri mercati chiave per il futuro industriale, non ha ancora un campione continentale.

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