Salvini: “Apriamo le nostre strade e autostrade alla guida autonoma”

La guida autonoma continua il suo percorso ‘carsico’ nel dibattito politico italiano: ogni tanto riemerge, per poi inabissarsi di nuovo. Alla Camera, durante la presentazione del Rapporto DEKRA 2026 sulla sicurezza stradale, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato di aver chiesto ai tecnici del ministero dei Trasporti di lasciare spazio alla sperimentazione. L’onorevole Andrea Casu del Partito democratico e vicepresidente della IX Commissione della Camera, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, ha invece invitato a considerare la tecnologia, sia come soluzione efficace per ridurre il tasso di incidenti stradali, sia come una grande questione industriale: per l’Italia e l’Europa è in gioco la capacità di sviluppare sistemi propri e di stabilire le regole della mobilità del futuro.

MATTEO SALVINI, MINISTRO MIT

“Bisogna lasciare le nostre strade e autostrade aperte”, ha detto Salvini, citando come esempi la smart road sulla tangenziale di Napoli e la sperimentazione con autoarticolati sull’A22 del Brennero. Il ministro ha richiamato i possibili benefici della guida automatizzata, che potrebbe ridurre alcuni rischi legati a distrazione, stanchezza e guida in stato di ebbrezza. Ma ha indicato anche una questione ancora da risolvere: chi è responsabile in caso di incidente e quale ruolo avranno le assicurazioni.

È proprio attorno a regole e responsabilità che si concentra una parte importante del confronto. Più i veicoli assumono funzioni di guida, più diventa necessario chiarire cosa spetta al sistema, al conducente e a chi progetta o gestisce la tecnologia.

Casu (PD): “Sicurezza stradale e autonomia tecnologica”

Casu ha invece posto l’accento sul ruolo del legislatore: “promuovere infrastrutture sicure e favorire l’adozione delle tecnologie che possono prevenire gli incidenti”. Il parlamentare ha sostenuto che la sicurezza dipende anche dalle scelte compiute “da chi definisce le regole e da chi decide quali tecnologie rendere disponibili”.

Per il deputato del PD, “l’accesso a questi strumenti deve però essere sostenibile per cittadini e imprese”. La sicurezza, ha osservato, riguarda sia la tutela delle vite sia i costi sociali ed economici degli incidenti. Da qui la richiesta di “affiancare agli obblighi tecnologici misure che rendano i dispositivi più accessibili”.

ANDREA CASU, DEPUTATO DEL PD

Il deputato ha collegato la guida autonoma anche alla competitività industriale. “L’Italia e l’Europa – ha avvertito Casu – non dovrebbero limitarsi ad adottare sistemi sviluppati altrove: dovrebbero costruire competenze, capacità produttive e standard coerenti con i propri modelli di sicurezza e di tutela del lavoro”.

Casu ha inoltre criticato l’obbligo, previsto dal codice della strada, di mantenere un conducente a bordo con funzioni di supervisione. A suo giudizio, “un vincolo di questo tipo potrebbe frenare gli investimenti nei sistemi di livello 4”. Un tema che il deputato dem ha già spiegato proprio a noi di Key4Biz in un’intervista dedicata al nuovo codice della strada.

Il nostro Paese ha tutte le carte in regola per spingere sull’innovazione tecnologica, senza assecondare forzature esterne provenienti da fornitori extra-Ue (leggi la Tesla di Elon Musk) che rischiano soltanto di spalancare il nostro mercato a chi vuole conquistarlo, “a normativa vigente”, con auto a guida assistita di livello 2. La questione normativa, dunque, non riguarda soltanto quando autorizzare i test, ma anche come aggiornare le regole senza bloccare la ricerca e l’innovazione.

Pastorella (Azione): “Norme più chiare per non frenare l’innovazione”

L’Onorevole Giulia Pastorella, deputata di Azione e componente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, ha espresso una posizione favorevole all’innovazione tecnologica per la sicurezza stradale, ma ha chiesto un quadro normativo più chiaro per trasformarne il potenziale in applicazioni concrete.

GIULIA PASTORELLA, DEPUTATA DI AZIONE

Pastorella ha affermato che “la tecnologia può fare una differenza significativa per la sicurezza stradale” e che non si può sottovalutare il contributo delle innovazioni, dalla sensoristica avanzata ai sistemi di assistenza alla guida, fino alla guida autonoma. A suo giudizio, queste tecnologie possono ridurre l’errore umano e rendere le strade più sicure.

Ha inoltre richiamato le modifiche al Codice della strada introdotte nel 2024, sostenendo che contengono novità importanti “che meritano di essere valorizzate”. Il punto centrale del suo intervento è la distanza tra potenzialità dell’innovazione e applicazione concreta. Pastorella ha chiesto “un quadro normativo più chiaro e favorevole”, capace di consentire alle imprese di sperimentare e portare sul mercato nuove tecnologie.

La sua conclusione è stata netta: “Non possiamo frenare un progresso che ha il potenziale di salvare vite umane”.

Guida autonoma e sistemi di assistenza: cosa cambia

La guida autonoma non coincide con i sistemi di assistenza già presenti su molte automobili. Frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e controllo della distanza aiutano il conducente e possono intervenire in situazioni di pericolo, ma non eliminano la necessità della sua attenzione.

Il Rapporto DEKRA richiama le opportunità offerte da assistenza alla guida, automazione e sensori. Il beneficio dipende però da come queste tecnologie vengono utilizzate. Se chi guida si fida troppo del sistema o lo considera un sostituto della propria attenzione, un dispositivo pensato per aumentare la sicurezza può diventare una nuova fonte di distrazione. Toni Purcaro, presidente di DEKRA Italia, ha avvertito che un uso scorretto può favorire la delega della responsabilità.

I dati riportati nel documento mostrano un atteggiamento generalmente fiducioso: il 67% degli intervistati dichiara di avere molta o abbastanza fiducia nella capacità delle tecnologie di prevenire gli incidenti; il 71% ritiene che i sistemi di assistenza rendano la guida più sicura, pur riconoscendone i limiti.

Veicoli connessi, intelligenza artificiale e sicurezza

La prevenzione non passa soltanto dai singoli veicoli. I sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, indicati con la sigla C-ITS, consentono a veicoli e infrastrutture di scambiarsi informazioni. In questo modo possono segnalare pericoli che un’auto, basandosi esclusivamente sui propri sensori, potrebbe rilevare tardi o non vedere.

Anche l’intelligenza artificiale può contribuire alla sicurezza, per esempio nell’analisi dei dati, nella manutenzione predittiva e nel supporto alla guida assistita. Per DEKRA, il suo impiego deve inserirsi in un sistema affidabile e sicuro, costruito sulla collaborazione tra tecnologia, infrastrutture e persone.

La strada è anche un luogo di lavoro

Il Rapporto DEKRA 2026 dedica attenzione alla sicurezza di chi lavora sulla strada: conducenti professionali, addetti alla manutenzione e operatori impegnati nei cantieri. Veicoli connessi, automazione ed elettrificazione stanno cambiando il lavoro e la circolazione, ma non cancellano la necessità di formazione e competenze.

Tra le priorità indicate ci sono una raccolta più completa dei dati sugli incidenti professionali e una protezione più efficace dei cantieri, con barriere, segnaletica e dispositivi capaci di assorbire gli urti nei lavori mobili.

L’obiettivo finale è la Vision Zero, cioè azzerare (o ridurre il più possibile) morti e feriti gravi sulle strade. La tecnologia può aiutare a raggiungerlo, ma da sola non basta: servono regole chiare, infrastrutture adeguate, formazione e una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e utenti della strada.

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