La spesa complessiva in self driving cars, autonomous vehicle o auto a guida autonoma è stata calcolata attorno in 100 miliardi di euro dal 2014 al 2018. Una tecnologia su cui si concentra fortemente l’industria automotive globale, con l’obiettivo di ogni singolo brand di arrivare per primo a commercializzare, in sicurezza, queste automobili del futuro.

Dall’indagine è emerso che ben oltre la metà (57%) della spesa mondiale in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione applicati alle auto a guida autonoma è stata effettuata da una sola multinazionale automotive, la Volkswagen.

Il gigante tedesco ha investito in quattro anni 54,2 miliardi di dollari.

Segue Samsung con l’8,5% della spesa globale a 8 miliardi di dollari, quindi la Ford, con 5,4 miliardi (il 5,7% del totale), Toyota, con 4,3 miliardi (4,6% del totale degli investimenti), Daimler-Mercedes, Audi e Bmw ciascuno con 3 miliardi di dollari (tutti e tre al 3,2%), Honda 2,7 miliardi (2,9%).

In Gran Bretagna, secondo quanto riportato dal quotidiano The Telegraph, il consorzio StreetWise, finanziato dal Governo con 13 mila sterline e guidato dalla compagnia FiveAI, effettuerà nelle prossime settimane una sperimentazione di auto a guida autonoma su un percorso di 20 km, per una delle più grandi prove al mondo di questa tecnologia su strade pubbliche.

I partecipanti al test saranno 130 e in determinati punti predefiniti i passeggeri saranno prelevati e riaccompagnati dalle auto a guida autonoma in determinate fasce orarie, in modo che il test possa raccogliere dati nelle diverse ore di punte o con poco traffico.

Il progetto è già partito la scorsa settimana nelle strade della città di Londra e durerà per tutto il mese di novembre. Le vie interessate dalle prove sono quelle di due borghi a Sud Est della Greater London, Croydon e Bromley.

Partner del progetto sono, oltre StreetWise e FiveAI, il colosso delle assicurazioni Direct Line, che ha scelto direttamente tramite colloqui i partecipanti alla sperimentazione, e il Transport Research Laboratory (Trl), centro globale per l’innovazione nei trasporti e nella mobilità.