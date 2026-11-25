Sperimentazione e omologazione sono due cose diverse per quanto riguarda la guida autonoma.
Per questo nel nuovo codice della strada, che deve normare le auto omologate, non si deve invece normare la sperimentazione.
Il luogo delegato alla sperimentazione è il DM 70 (Smart Road)
Quest’ultima deve essere regolata dal DM 70/2018 (Smart Road), nel quale vanno introdotte le nuove norme ma all’insegna della gradualità.
E’ questo l’esito delle consultazioni che si sono tenute in Commissione Trasporti IX alla Camera, al quale è stato chiamato Luca Foresti, Ceo di Nilulinx, la startup italiana specializzata in guida autonoma che in base alla nuova versione del codice della strada sarebbe costretta ad andare all’estero per sperimentare il nuovo sistema.
Foresti (Niulinx): “Gradualità sì, ma nel DM 70 (Smart Road)”
La parola d’ordine, in base all’audizione e alle perplessità della relatrice Gaetana Russo (FdI), è l’introduzione graduale nel nostro paese di norme che regolino i diversi livelli di guida autonoma, ma come detto non direttamente nel codice della strada, bensì nel DM 70/2018 (Smart Road).
D’accordo con il principio della gradualità anche il Ceo di Niulinx Luca Foresti: “Anche la Spagna ha la gradualità, quindi si parte con il safety driver, poi si mette il safety driver in remoto, si passa poi al remote supervisor senza persona a bordo, si inseriscono persone a board e infine si prova il servizio a pagamento”.
La richiesta di Foresti è di eliminare dal nuovo codice della strada le norme che riguardano la sperimentazione, l’obbligo di conduttore a bordo e la responsabilità eventuale di un qualsiasi incidente del conduttore.
Vedremo come andrà a finire.
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui