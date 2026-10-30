Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è favorevole alla guida assistita di Tesla, ma la bozza del nuovo codice della strada paradossalmente mette i bastoni fra le ruote della sperimentazione della guida autonoma. Il paradosso non è passato inosservato, con le critiche accese dell’opposizione, dalla deputata di Azione Giulia Pastorella al collega del Pd Andrea Casu. Ma quali sono esattamente i punti critici contestati nella bozza del nuovo codice della strada?

Nuovo codice della strada e guida automatizzata

La premessa, doverosa, è che in linea di principio la bozza di D. Lgs. “Codice della strada” ha un grande merito>: per la prima volta i veicoli a guida automatizzata (artt. 87 e 2022, Allegato I. 1) ammette che il controllore possa sovraintendere al veicolo “anche da remoto”.

Controllore in presenza

Il problema è che la sovraintendenza da remoto dipende dall’approvazione di un decreto che però non è previsto nella bozza, di conseguenza fino ad allora il controllore deve essere “in presenza” vale a dire a bordo.

Tema commerciale

Qui il tema non è meramente concettuale, ma di carattere commerciale.

Il nodo riguarda la possibilità di usare veicoli completamente automatizzati per servizi commerciali, come i robotaxi, le auto elettriche che raggiungono da sole il cliente e le navette senza autista. Per queste applicazioni, la presenza obbligatoria di un controllore a bordo comporterebbe costi aggiuntivi e renderebbe più difficile sviluppare modelli di mobilità realmente senza conducente. Una possibile alternativa sarebbe consentire la supervisione da remoto, affidando a un operatore il monitoraggio di più veicoli e la possibilità di intervenire in caso di emergenza.

Questa eventualità al momento non è prevista e incide anche, di conseguenza, sulla gestione delle flotte di veicoli da remoto che in questo modo non è possibile.

Responsabilità del veicolo

Il secondo nodo da sciogliere riguarda la responsabilità della circolazione del veicolo, che resta in capo al controllore anche quando si svolge in modalità totalmente automatizzata. Il controllore è equiparato al conducente anche quando di fatto è il mezzo che guida da sé in automatico. La richiesta è di limitare la responsabilità del controllore soltanto agli interventi che svolge direttamente.

Nodo sperimentazione

Il terzo nodo riguarda la sperimentazione, ammessa soltanto s non direttamente finalizzata alla omologazione e alla messa in produzione, mentre il regolamento Ue 2022/ 1426 richiede invece prove su strada per omologare il sistema.

La bozza del nuovo Codice della Strada deve ancora completare il proprio iter istituzionale e il testo potrebbe cambiare prima del via libera definitivo. La questione è quindi aperta: l’Italia vuole favorire la guida autonoma, ma le regole proposte rischiano di renderne difficile l’applicazione concreta, soprattutto per le auto progettate per circolare senza nessuno al volante.

La guida autonoma indica la capacità di un veicolo di muoversi e navigare nello spazio senza l’intervento diretto di un conducente umano, affidandosi a sensori (telecamere, radar, LiDAR), algoritmi di intelligenza artificiale e sistemi elettronici integrati.

La classificazione internazionale definita dalla SAE (Society of Automotive Engineers) suddivide questa tecnologia in 6 livelli standard, che tracciano l’evoluzione dalla totale dipendenza dall’uomo fino all’automazione completa:

I 6 Livelli di Guida Autonoma (Scala SAE)

Livello 0 (Nessuna automazione): Il conducente ha il controllo totale. Il veicolo può solo emettere avvisi visivi o sonori (es. sensori di parcheggio).

Il conducente ha il controllo totale. Il veicolo può solo emettere avvisi visivi o sonori (es. sensori di parcheggio). Livello 1 (Assistenza alla guida): Il sistema supporta l’uomo gestendo solo una funzione alla volta, come lo sterzo o la velocità. Esempi classici sono il Cruise Control Adattivo e il mantenimento attivo della corsia.

Il sistema supporta l’uomo gestendo solo una funzione alla volta, come lo sterzo o la velocità. Esempi classici sono il Cruise Control Adattivo e il mantenimento attivo della corsia. Livello 2 (Automazione parziale): Il veicolo gestisce contemporaneamente la direzione (sterzo) e la velocità (accelerazione/frenata). È lo standard attuale sulla maggior parte delle auto moderne di nuova generazione (es. il sistema Autopilot di Tesla o il Travel Assist del gruppo Volkswagen). Le mani devono restare sul volante e il conducente deve supervisionare costantemente.

Il veicolo gestisce contemporaneamente la direzione (sterzo) e la velocità (accelerazione/frenata). (es. il sistema Autopilot di Tesla o il Travel Assist del gruppo Volkswagen). Le mani devono restare sul volante e il conducente deve supervisionare costantemente. Livello 3 (Automazione condizionata): L’auto guida da sola in scenari specifici (es. in autostrada o in code di traffico intenso) e monitora l’ambiente circostante senza richiedere una supervisione costante del guidatore. Tuttavia, l’essere umano deve essere pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento se il sistema lo richiede. Modelli di punta come la Mercedes Classe S o la BMW Serie 7 offrono questa tecnologia in mercati selezionati.

L’auto guida da sola in scenari specifici (es. in autostrada o in code di traffico intenso) e monitora l’ambiente circostante senza richiedere una supervisione costante del guidatore. Tuttavia, l’essere umano in qualsiasi momento se il sistema lo richiede. Modelli di punta come la Mercedes Classe S o la BMW Serie 7 offrono questa tecnologia in mercati selezionati. Livello 4 (Alta automazione): Il veicolo si guida da solo senza alcun intervento umano, ma solo all’interno di aree geografiche delimitate o in condizioni meteo definite. Se le condizioni non lo permettono e il conducente non interviene, l’auto si accosta in sicurezza. Questa tecnologia muove già oggi i servizi commerciali di robotaxi (come quelli di Waymo negli Stati Uniti) e si espanderà presto globalmente, come dimostra la partnership per portare le flotte autonome in Giappone e in Europa.

Il veicolo si guida da solo senza alcun intervento umano, ma solo all’interno di aree geografiche delimitate o in condizioni meteo definite. Se le condizioni non lo permettono e il conducente non interviene, l’auto si accosta in sicurezza. Questa tecnologia muove già oggi i servizi commerciali di (come quelli di Waymo negli Stati Uniti) e si espanderà presto globalmente, come dimostra la partnership per portare le flotte autonome in Giappone e in Europa. Livello 5 (Automazione completa): Il veicolo è in grado di viaggiare in totale autonomia in qualsiasi scenario stradale e meteorologico, senza la necessità di volante o pedali. Questo livello rimane ancora puramente teorico e sperimentale a causa di barriere tecnologiche, legislative ed etiche.

Il Contesto Normativo e lo Scenario in Italia

Il dibattito normativo sulla guida autonoma sta vivendo un’importante accelerazione tecnologica e legislativa:

Il dibattito sui sistemi “Supervised”: Al centro dell’attenzione in Europa c’è l’approvazione del sistema Full Self-Driving (FSD) Supervised di Tesla (noto in UE come Tesla Assisted Driving). Nonostante l’autorizzazione di enti nazionali europei come la RDW olandese, la politica italiana spinge per un’adozione armonizzata a livello UE che renda più rapide le omologazioni di questi sistemi assistiti dall’IA.

Al centro dell’attenzione in Europa c’è l’approvazione del sistema Full Self-Driving (FSD) Supervised di Tesla (noto in UE come Tesla Assisted Driving). Nonostante l’autorizzazione di enti nazionali europei come la RDW olandese, la politica italiana spinge per un’adozione armonizzata a livello UE che renda più rapide le omologazioni di questi sistemi assistiti dall’IA. Le sfide del Codice della Strada italiano: L’Italia ha aperto la strada alla sperimentazione dei veicoli autonomi e alle modifiche normative per definirne le responsabilità civili. Tuttavia, le ultime riforme sollevano forti dubbi nel settore: la proposta di legge (in particolare l’articolo 87) apre al controllo da remoto dei veicoli commerciali e dei servizi di trasporto autonomo (es. auto che raggiungono il passeggero a basse velocità per poi lasciare a lui la guida), ma rimanda le regole attuative a decreti futuri, rischiando di rallentare i progetti pilota prima ancora che possano capillarmente partire.

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