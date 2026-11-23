Tesla ottiene il via libera in Italia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l’utilizzo sulle strade italiane di Tesla Assisted Driving, la versione europea del sistema Full Self-Driving Supervised sviluppato dalla società di Elon Musk. Il via libera, riconosciuto il 19 novembre dalla Motorizzazione sulla base dell’omologazione provvisoria rilasciata dai Paesi Bassi, rende l’Italia il dodicesimo Paese europeo ad adottare la tecnologia e il primo tra i quattro Stati più popolosi dell’Unione.

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Il sistema consente alle vetture compatibili di gestire sterzo, accelerazione, frenata, cambi di corsia e alcune manovre nel traffico urbano, compresi incroci e rotatorie. Il servizio sarà disponibile attraverso un abbonamento da 99 euro al mese. Non si tratta, tuttavia, di vera guida autonoma: la tecnologia rientra nel livello 2 della classificazione SAE. Il conducente deve mantenere l’attenzione sulla strada, tenere le mani sul volante ed essere sempre pronto a intervenire. La responsabilità in caso di incidente rimane a suo carico.

L’intesa tra Salvini e Musk

A rivendicare il risultato è stato il ministro Matteo Salvini, che ha annunciato il via libera sui social, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della sicurezza stradale. L’annuncio è arrivato dopo un colloquio con Elon Musk, che ha ringraziato pubblicamente il ministro sempre su X.

Già lo scorso 29 ottobre Salvini aveva fatto un appello pubblico, sempre via social, a Bruxelles per sbloccare il via libera alla guida assistita dell’amico Musk.

La decisione italiana anticipa il riconoscimento comunitario, ancora in fase di valutazione a Bruxelles. Proprio l’iter europeo, inizialmente atteso per ottobre e successivamente rinviato, era stato al centro delle sollecitazioni di Salvini a favore di un’approvazione rapida della tecnologia Tesla.

Il paradosso delle startup italiane

La decisione ha riacceso le polemiche sul trattamento riservato alla guida autonoma sviluppata dalle imprese italiane. Mentre il governo apre le porte al sistema di Tesla, il nuovo Codice della Strada rischia di rendere particolarmente difficile la sperimentazione e lo sviluppo commerciale dei veicoli senza conducente nel nostro paese.

Il nodo riguarda soprattutto le norme che prevedono la presenza obbligatoria di un controllore a bordo, gli ostacoli ai test su strada finalizzati all’omologazione e il rinvio a successivi decreti della disciplina del controllo da remoto.

A essere penalizzate potrebbero essere realtà come Niulinx, startup spin-off del Politecnico di Milano che ha raccolto 38 milioni di euro, sostenuta da investitori pubblici e industriali come CDP Venture Capital, A2A, Ferrovie dello Stato e Pirelli. L’azienda sviluppa sistemi di guida autonoma di livello 4, destinati a navette e servizi di trasporto senza conducente, inizialmente su percorsi urbani e a velocità contenute.

Niulinx si è fatta portabandiera della protesta nei confronti del doppio binario italiano sulla guida autonoma, favorevole a Tesla e più difficile per le nostre startup per gli ostacoli normativi insiti nel nuovo codice della strada.

Due tecnologie, due livelli di automazione

Il confronto tra Tesla e Niulinx riguarda tecnologie differenti. Il sistema di Musk è di livello 2: l’auto gestisce contemporaneamente sterzo, accelerazione e frenata, ma richiede sempre la supervisione del conducente.

La guida autonoma di livello 4, invece, permette al veicolo di muoversi senza un conducente a bordo, all’interno di condizioni operative definite, con la possibilità di una supervisione da remoto. È proprio su questo modello che punta Niulinx, con l’obiettivo di sviluppare flotte di navette autonome e nuovi servizi di mobilità urbana.

La differenza è anche normativa: mentre per la tecnologia Tesla è stato possibile riconoscere l’omologazione provvisoria olandese, per le startup italiane il quadro nazionale rischia di impedire proprio le sperimentazioni necessarie per arrivare all’omologazione e alla commercializzazione. E’ per questo che si rischia il paradosso di una startup italiana che andrà a cercare l’omologazione al servizio all’estero, laddove il regime normativo già lo consente.

Il rischio di fuga di investimenti e competenze

Secondo Luca Foresti, amministratore delegato di Niulinx, l’attuale formulazione del Codice della Strada rischia di rendere inutilizzabili i veicoli autonomi per i servizi di trasporto. Se le regole non cambieranno, le aziende italiane potrebbero essere costrette a trasferire test, investimenti e competenze in Paesi come Germania e Spagna, dove il quadro normativo è più favorevole.

Anche Motus-E chiede di modificare le disposizioni, proponendo di sostituire l’obbligo del controllore a bordo con un sistema di supervisione remota, accompagnato da piani di sicurezza e procedure di intervento immediato.

Lo scontro politico e il nodo delle regole

La vicenda ha provocato le critiche delle opposizioni. Giulia Pastorella (Azione) contesta a Salvini di invocare l’intervento europeo per Tesla dopo aver lasciato senza una risposta risolutiva una precedente richiesta di autorizzazione da lei presentata in Parlamento. Andrea Casu (Pd) e Pierfrancesco Maran (Pd) denunciano invece il rischio di favorire i grandi operatori stranieri a discapito dell’industria nazionale ed europea.

Anche all’interno della maggioranza emergono richieste di approfondimento. Andrea Caroppo (Forza Italia) riconosce la necessità di una disciplina organica, ma individua possibili criticità nelle limitazioni alla sperimentazione finalizzata all’omologazione.

Il confronto è destinato a proseguire in Parlamento. L’iter del nuovo Codice ha inoltre incontrato difficoltà dopo che il Consiglio di Stato ha sospeso il proprio parere, sollevando rilievi proprio sui temi della responsabilità e del controllo da remoto.

La questione, dunque, va oltre il via libera a Tesla: riguarda la capacità dell’Italia di costruire regole che garantiscano la sicurezza senza ostacolare la nascita di un’industria nazionale della guida autonoma. Il rischio è che le tecnologie sviluppate da ricercatori e imprese italiane trovino all’estero le condizioni per crescere, mentre il mercato nazionale si apre a soluzioni già sviluppate dai grandi gruppi internazionali.

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