Le sanzioni Ue ai danni della Russia potrebbero trasformarsi in un'occasione di business per i fornitori cinesi di prodotti tecnologici.

Mentre le aziende tecnologiche occidentali bloccano le vendite alla Russia in ottemperanza alle sanzioni e al blocco dell’export di software per l’invasione dell’Ucraina, i concorrenti cinesi hanno l’occasione di capitalizzare alle loro spalle. Lo scrive il Walll street Journal, aggiungendo che non sarà certo facile per ragioni logistiche, finanziarie e legali. Senza dimenticare, aggiungiamo noi, l’aspetto della sicurezza.

Fra le imprese occidentali che hanno bloccato le vendite in Russia ci sono Apple, Samsung, HP e Dell, Ericsson.

Tech company cinesi non lasciano la Russia

In questo contesto, i giganti tecnologici cinesi sono rimasti invece in silenzio e non mostrano alcun segnale di voler lasciare la Russia.

E’ vero che la Russia è un mercato tecnologico piuttosto piccolo e conta appena il 2% delle vendite globali di smartphone e pc, ma resta pur sempre il principale mercato dei telefonini in Europa e un terreno di scontro economico e forte concorrenza dei player europei con i rivali cinesi.

La cinese Xiaomi è il secondo venditore di smartphone in Russia, stretto nella morsa fra il leader Samsung e il terzo classificato Apple, secondo stime di Counterpoint Research.

Lenovo è il secondo maggior venditore di pc in Russia, alle spalle di HP, che guidava il mercato con una quota del 21% secondo IDC.

Huawei è il primo venditore di attrezzature di rete 5G in Russia, davanti a Ericsson.

Occasione per le imprese cinesi, ma non sarà facile

“È un’apertura enorme”, ha detto Tarun Pathak, analista di Counterpoint, ma ha avvertito che le società devono affrontare più ostacoli per aumentare le vendite in Russia. “Vediamo che le cose si fanno un po’ difficili”.

Gli ostacoli che devono affrontare le aziende cinesi includono ringhi logistici in Russia, complicazioni con i pagamenti delle sanzioni finanziarie e il rischio di entrare in conflitto con i mutevoli e altamente complessi controlli delle esportazioni statunitensi e alleati, anche inavvertitamente.

“Le aziende cinesi, come tutte le altre, non vogliono affrontare fatture non pagate, grandi sfide logistiche o essere esposte anche indirettamente a sanzioni o entità o individui sanzionati, e quell’elenco è in continua crescita”, ha affermato Duncan Clark, presidente del società di consulenza per gli investimenti BDA China.

“Le aziende cinesi hanno molto più da perdere che da guadagnare violando le sanzioni”, hanno affermato gli analisti di Gavekal Dragonomics in un rapporto di ricerca. “Per la maggior parte delle aziende cinesi, la Russia è un mercato troppo piccolo perché l’azienda valga il rischio di essere tagliata fuori dai mercati sviluppati o di essere essa stessa sanzionata”.

Mercoledì, il quotidiano statale cinese Global Times ha pubblicato un articolo che descrive un’opportunità per le aziende cinesi di smartphone e automobili in Russia dopo la partenza dei loro rivali statunitensi. Da allora l’articolo è stato rimosso.

Società cinesi in ascesa

Le società cinesi controllavano circa il 41% del mercato degli smartphone russo l’anno scorso, secondo Counterpoint Research. Includono Xiaomi e altri marchi in rapida crescita, Honor Device Co. e Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. La decisione di Apple di sospendere le vendite mette potenzialmente in palio la sua quota di mercato del 14%.

Lenovo, la più grande azienda di PC al mondo, è stata oggetto di indignazione la scorsa settimana sui social media cinesi a seguito di un resoconto dei media bielorussi senza fonti secondo cui si stava unendo alle società tecnologiche occidentali nel fermare le vendite in Russia. Lenovo, che non ha commentato la segnalazione, non ha risposto alle richieste di commento.

HP, che lo scorso anno controllava il 21% del mercato russo, secondo IDC, ha affermato che la sua decisione di interrompere le vendite in Russia comporterà un impatto sugli utili del secondo trimestre. Dell è stato il venditore numero 6 in Russia con poco meno del 5%.