A Zaporizhzhia un drone AI russo avrebbe selezionato autonomamente il bersaglio prima dell’attacco che ha ucciso tre persone. Il caso, ricostruito dal New York Times, riaccende il dibattito sui sistemi d’arma senza controllo umano diretto.

Una studentessa universitaria di 19 anni, Tetiana Bubynets, è rimasta uccisa insieme ad altre due persone dopo che un piccolo drone russo ha colpito una stazione di servizio a Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale.

Secondo una ricostruzione del New York Times basata sulle testimonianze di esperti di droni, comandanti militari ucraini e membri della squadra forense che ha analizzato i rottami, il velivolo sarebbe stato in grado di scegliere autonomamente il bersaglio specifico da colpire attraverso un sistema di intelligenza artificiale.

Il drone sarebbe stato inizialmente programmato per raggiungere l’area di una stazione di servizio. Una volta arrivato in prossimità dell’obiettivo, avrebbe identificato autonomamente la struttura da attaccare, probabilmente riconoscendo i serbatoi di propano sulla base delle immagini utilizzate durante l’addestramento del sistema.

Le tre vittime sarebbero quindi morte come conseguenza di una selezione del bersaglio affidata al software, senza che un operatore umano intervenisse necessariamente nell’ultima fase dell’attacco.

Dal pilota remoto alla selezione autonoma del bersaglio

La differenza rispetto alla maggior parte dei droni utilizzati finora sul campo di battaglia è sostanziale. Nei sistemi tradizionali un operatore pilota il velivolo a distanza oppure seleziona e conferma il bersaglio prima dell’attacco. Anche quando viene utilizzata l’AI, questa interviene spesso soltanto nella fase finale, il cosiddetto “ultimo miglio”, dopo che un essere umano ha già individuato l’obiettivo.

Nel caso ricostruito dal New York Times, invece, una parte decisiva della catena operativa sarebbe stata affidata direttamente alla macchina. Il sistema non avrebbe semplicemente mantenuto la rotta verso un obiettivo già selezionato, ma avrebbe individuato quale oggetto presente nell’area corrispondesse alla categoria di bersaglio per cui era stato addestrato e avrebbe quindi portato a termine l’attacco.

“Vivremo in un film di Terminator”

La prospettiva preoccupa gli stessi comandanti impegnati sul campo.“Questo è un rischio per il mondo intero. Tra pochi anni vivremo in un film di Terminator. Non è uno scherzo. Le macchine stanno prendendo decisioni di colpire”, ha dichiarato al New York Times il colonnello Serhiy Minaiev, comandante della difesa aerea di Zaporizhzhia.

Nei droni esaminati dagli specialisti ucraini, identificati come modelli Molniya, sono stati trovati minicomputer commerciali Nvidia della famiglia Jetson.

Secondo Kateryna Bondar, analista senior del Center for Strategic and International Studies di Washington citata dal quotidiano americano, questi componenti rappresentano una prova concreta delle sperimentazioni russe sui sistemi d’arma autonomi. Ad attirare inizialmente l’attenzione della difesa ucraina era stata anche l’assenza di antenne sulla struttura dei droni. Un dettaglio che suggeriva l’impossibilità di ricevere comandi in tempo reale da un operatore remoto e che sarebbe stato successivamente confermato dalle analisi forensi.

Una macchina non “decide di uccidere”

Dire che un drone “decide” di colpire non significa però attribuire alla macchina intenzioni, coscienza o una concezione del valore della vita umana. Il sistema identifica dati e immagini sulla base dei parametri ricevuti durante l’addestramento e associa ciò che osserva alle categorie di obiettivi previste dal software.

Il problema è un altro: un sistema progettato e autorizzato dagli esseri umani può essere messo nelle condizioni di prendere una decisione operativa con conseguenze letali senza una verifica umana immediatamente precedente all’attacco. È proprio l’assenza dell’uomo nella fase conclusiva a rendere più difficile valutare in tempo reale il contesto nel quale si trova il bersaglio e le possibili conseguenze sui civili.

Il monito di Papa Leone XIV sui killer robot

Il caso di Zaporizhzhia riporta al centro anche il monito lanciato da Papa Leone XIV nella sua prima enciclica, dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale e responsabilità umana. Il Pontefice ha indicato proprio le armi autonome come uno dei confini che la tecnologia non dovrebbe oltrepassare, sostenendo che nessuna macchina debba essere messa nella condizione di decidere della vita e della morte.

“Nessun algoritmo può rendere moralmente accettabile la guerra”, ha scritto Leone XIV, avvertendo che l’automazione dei sistemi militari rischia di rendere il conflitto più distante e di indebolire il legame tra decisione e responsabilità. Per il Vaticano, l’AI può assistere, analizzare informazioni e supportare le decisioni, ma la scelta finale di colpire deve restare sotto controllo umano.

È esattamente il nodo sollevato dai nuovi droni autonomi: quando la selezione del bersaglio viene affidata al software, diventa più complesso stabilire dove finisca la responsabilità della macchina e dove inizi quella di comandanti, programmatori e Stati che hanno deciso di utilizzarla.

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