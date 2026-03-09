Guerra in Iran, quali conseguenze per il Tech europeo?

Il conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele, caratterizzato da attacchi aerei ad alta intensità, guerra con droni e operazioni informatiche, ha implicazioni significative e multiformi per il settore della tecnologia digitale dell'Unione Europea (UE)

Il conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e Israele, caratterizzato da attacchi aerei ad alta intensità, guerra con droni e operazioni informatiche, ha implicazioni significative e multiformi per il settore della tecnologia digitale dell’Unione Europea (UE). Sulla base dei report di inizio marzo 2026, realizzati dalla società di analisi IDC, gli impatti principali si concentrano sull’inflazione legata all’energia, sulle interruzioni della catena di approvvigionamento, sull’aumento dei rischi per la sicurezza informatica e su un potenziale rallentamento della spesa IT.

1. Inflazione e costi operativi legati all’energia

• Costi dei data center: poiché il conflitto interrompe la produzione di energia nella regione, l’aumento dei prezzi del petrolio e del gas in Europa (già del 40-50% in più a causa degli shock dell’offerta) sta gonfiando i costi operativi per i data center e i fornitori di servizi cloud.

• Pressioni sulla produzione: l’aumento dei costi energetici sta influenzando la fabbricazione di semiconduttori e la produzione di componenti IT, minacciando di aggravare le carenze esistenti.

2. Interruzioni della catena di approvvigionamento e limitazioni hardware

• Rischi nello Stretto di Hormuz: l’interruzione delle rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz sta causando ritardi nella consegna dei componenti, con ripercussioni sulla catena di approvvigionamento per la tecnologia di consumo e l’hardware aziendale.

• Carenza di componenti: il mercato globale delle memorie (DRAM/NAND) sta subendo una pressione crescente, con un potenziale aumento dei prezzi dello storage aziendale e delle infrastrutture di intelligenza artificiale.

• Costi logistici: i costi di assicurazione e trasporto per i prodotti tecnologici sono in aumento, il che potrebbe rallentare l’implementazione di nuove infrastrutture digitali.

3. Accelerazione delle minacce alla sicurezza informatica e aumento dei budget

• Aumento dei rischi informatici: le organizzazioni dell’UE devono far fronte a crescenti minacce da parte di gruppi di hacker affiliati all’Iran, che potrebbero prendere di mira infrastrutture critiche, inclusi, potenzialmente, data center e fornitori di servizi IT, come misure di ritorsione.

• Riallocazione del bilancio: in un contesto di rischi più elevati, si prevede che le aziende dell’UE accelereranno la spesa per la sicurezza, in particolare per il rilevamento e la risposta gestiti (MDR), la modernizzazione dei centri operativi di sicurezza (SOC) e le architetture zero-trust.

• Vulnerabilità dei data center: il conflitto ha evidenziato la vulnerabilità fisica dei data center all’instabilità regionale, rendendo necessaria una rivalutazione delle strategie di backup multiregionale.

4. Rallentamento della spesa IT e rivalutazione strategica

• Investimenti ritardati: si prevede che la combinazione di incertezza economica, prezzi elevati dell’energia e pressioni inflazionistiche porterà a ritardi nei progetti IT e, in alcuni casi, a una riduzione della spesa tecnologica discrezionale.

• Dare priorità ad AI/Cloud: sebbene la crescita complessiva della spesa IT possa rallentare, è probabile che gli investimenti strategici nelle infrastrutture di AI e nella migrazione al cloud persistano, anche se forse con una rivalutazione delle sequenze di progetto in caso di aumento dei costi dell’hardware.

• Focus sulla sovranità digitale: il conflitto rafforza la spinta dell’UE verso la “sovranità tecnologica”, rafforzando le capacità e riducendo la dipendenza da attori stranieri per le infrastrutture digitali critiche.

5. Impatto sul personale e sulle operazioni tecnologiche

• Cambiamenti operativi: le principali aziende tecnologiche si stanno affrettando a proteggere dipendenti e strutture nella più ampia regione del Medio Oriente, con alcune che stanno implementando protocolli di emergenza, che potrebbero avere un impatto indiretto sulle operazioni da remoto delle aziende europee collegate alla regione.

• Attacchi alle infrastrutture digitali: il potenziale, o l’effettivo, attacco ai data center, come si è visto con le reti iraniane, indica una nuova fase di guerra digitale che potrebbe compromettere la continuità dei servizi per le piattaforme globali utilizzate all’interno dell’UE.

