Guerra in Iran, il “D-Day economico” passa anche dalla tecnologia

Washington annuncia l’operazione “Economic Outcast” per isolare ulteriormente l'Iran. Tra i cinque settori nel mirino figurano tecnologia e risorse digitali, insieme a oro, aviazione e trasporto marittimo.

La nuova offensiva statunitense contro l’Iran non sarà soltanto finanziaria ed energetica. Nel cosiddetto “D-Day economico” annunciato dall’amministrazione americana entra direttamente anche la tecnologia, indicata dal segretario al Tesoro Scott Bessent tra i cinque settori che saranno colpiti dalla nuova ondata di sanzioni secondarie.

L’obiettivo dichiarato di Washington è isolare ulteriormente Teheran e tagliare i canali internazionali attraverso i quali il Paese continua ad accedere a capitali, beni e servizi nonostante le restrizioni già in vigore. “Il nostro obiettivo è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico, fino a quando Teheran non resterà completamente isolata”, ha dichiarato Bessent annunciando l’avvio immediato dell’operazione “Economic Outcast”.

Tecnologia e asset digitali tra i cinque settori nel mirino

Il Tesoro americano ha individuato cinque aree prioritarie: risorse digitali, oro, tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Sul fronte tecnologico, almeno per ora, Washington non ha fornito un elenco dettagliato di prodotti, componenti o servizi che verranno sottoposti alle nuove restrizioni. Il punto centrale è però il ricorso alle sanzioni secondarie. Non saranno quindi presi di mira soltanto soggetti iraniani, ma anche aziende, intermediari e istituzioni di Paesi terzi che continuano a facilitare le attività economiche di Teheran.

Questo significa che la stretta tecnologica potrebbe colpire i canali attraverso i quali l’Iran acquista o utilizza tecnologie straniere, così come le società che contribuiscono a mantenere operative queste relazioni commerciali. Bessent ha inoltre annunciato una stretta sull’accesso al sistema del dollaro per chi viene accusato di riciclare denaro iraniano.

La Cina è il vero nodo

È soprattutto il rapporto con Pechino a rendere la nuova strategia particolarmente delicata.

La Cina è da anni il principale acquirente di petrolio iraniano e rappresenta uno dei partner economici più importanti per Teheran. Ma l’offensiva americana riguarda anche India, Turchia, Russia, Emirati Arabi Uniti e Pakistan. Donald Trump, secondo quanto riferito da Bessent, starebbe contattando direttamente diversi leader mondiali per chiedere una riduzione o un’interruzione dei rapporti con il regime iraniano. “Le nazioni che facilitano qualsiasi interazione con il regime farebbero bene a recepire rapidamente il nostro messaggio”, ha avvertito il segretario al Tesoro.

Il rischio di ritorsioni sui minerali critici

Un ampliamento delle sanzioni nei confronti di società e istituzioni cinesi potrebbe però produrre una risposta di Pechino.

Secondo gli esperti citati, Washington teme in particolare possibili ritorsioni sul fronte dei minerali critici, risorse essenziali per numerose filiere tecnologiche, dalla produzione di semiconduttori alle batterie fino ai sistemi avanzati per la difesa. Il tema assume ulteriore rilevanza alla vigilia dei colloqui previsti il mese prossimo a Washington tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.

Il ministero degli Esteri cinese ha già definito “controproducenti” le sanzioni e le strategie di pressione, annunciando che Pechino adotterà le misure necessarie per tutelare i propri interessi.

Il blocco tecnologico resta ancora da definire

L’amministrazione americana ha indicato il settore come una delle priorità della nuova offensiva, ma non ha ancora specificato se la stretta riguarderà hardware, software, servizi cloud, componentistica avanzata o altri segmenti delle catene di fornitura. Se Washington estenderà realmente le sanzioni secondarie alle aziende che consentono all’Iran di accedere a tecnologie straniere, il “D-Day economico” potrebbe trasformarsi anche in un tentativo di isolamento tecnologico di Teheran.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz