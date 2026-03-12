Occhi puntati sullo Stretto di Hormuz, il punto di strozzatura più critico al mondo per il trasporto di energia. Occhi puntati per cercare di capire quali saranno le conseguenze economiche della guerra in Iran. Il conflitto in atto, che coinvolge al momento Iran, Stati Uniti, Israele in Medio Oriente sta mandano segnali di choc economico a livello globale.

E ora, mentre la guerra sta entrando nella sua terza settimana e continua a coinvolgere sempre più paesi, gli analisti mettono in guardia circa la massiccia carenza di scorte che impatterà pesantemente tutte le catene produttive se lo Stretto di Hormuz resterà ingolfato dal protrarsi del conflitto.

Sul fronte tecnologico, questo scenario potrebbe avere conseguenze notevoli sulla costruzione di data center negli Usa. Pesa inoltre l’impennata del prezzo del petrolio e dell’energia, fondamentale per alimentare l’industria dell’AI e dei semiconduttori.

Chiusura dello Stretto di Hormuz “La più grande interruzione dell’approvvigionamento nella storia moderna”

L’Associated Press ha citato Hakan Kaya, senior portfolio manager di Neuberger Berman, secondo cui la chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe causare “la più grande interruzione dell’approvvigionamento nella storia moderna”.

Il rapporto, redatto dal giornalista Stan Choe, ha inoltre avvertito che i data center potrebbero diventare più costosi se i prezzi all’ingrosso aumentassero a causa della pressione inflazionistica.

Nel frattempo, la Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato che il petrolio non sarà autorizzato a passare attraverso questo passaggio marittimo critico, secondo l’AP.

L’America è nel mezzo di un boom dei data center

Nel frattempo, mentre aumentano le preoccupazioni, la costruzione di data center prosegue a un ritmo vertiginoso negli Stati Uniti, con Texas e Virginia che stanno diventando punti caldi per le strutture.

Impattato anche il mercato dei chip

Gli impatti causati dalle interruzioni della catena di approvvigionamento globale potrebbero essere avvertiti anche dall’industria globale dei semiconduttori, come accennato in una recente analisi pubblicata da Richard Chuck Olivas, di TMBS Consulting a Singapore. “La rapida espansione delle infrastrutture di intelligenza artificiale, dei data center iperscalabili e delle piattaforme informatiche avanzate sta accelerando la domanda globale di semiconduttori”, ha detto l’analista. “Mantenere flussi stabili di energia, materiali e gas industriali è essenziale per sostenere la crescita dell’industria globale dei semiconduttori”.

Come la catena di approvvigionamento, anche le infrastrutture tecnologiche nella regione circostante rimangono vulnerabili con il protrarsi del conflitto.

Data center nel Golfo a rischio bombardamenti

Un rapporto di Rest of World della scorsa settimana ha descritto dettagliatamente come Amazon, Microsoft e Google abbiano impiegato anni per costruire data center nella regione del Golfo Persico.

Tre data center AWS, due negli Emirati Arabi Uniti e uno in Bahrein, sono stati danneggiati dagli attacchi di questo mese.

Oltre alle minacce provenienti dal cielo, Rest of World ha osservato che molti data center in Medio Oriente dipendono anche dai cavi in ​​fibra ottica sottomarini che attraversano lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso. Entrambi i bacini idrici presentano ora gravi problemi di sicurezza, ha spiegato il rapporto. La Casa Bianca ha dichiarato che le petroliere non sono ancora state scortate dalla Marina statunitense attraverso lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa circa un quinto del petrolio mondiale, secondo l’AP.

“L’impennata del prezzo del petrolio è una cattiva notizia per l’intelligenza artificiale, assetata di energia”

* L’impennata del prezzo del petrolio sta scuotendo le azioni dei chip e alimentando i timori sui costi dell’intelligenza artificiale.

* L’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe rallentare l’espansione dell’intelligenza artificiale e mettere sotto pressione i margini aziendali.

* La chiusura degli impianti di GNL in Qatar sta inoltre riducendo l’offerta di elio, fondamentale per la produzione di chip.

Il forte rialzo del petrolio nel contesto della guerra in Iran ha iniettato nuova volatilità nei titoli dei semiconduttori e sollevato nuovi interrogativi sui costi e sulla velocità del boom dell’intelligenza artificiale.

Aziende di chip e AI, forti oscillazioni in borsa

Le azioni di TSMC, Samsung Electronics e SK Hynix – principali fornitori di chip per l’intelligenza artificiale – hanno subito forti oscillazioni dall’inizio del conflitto, con cali tra il 9% e il 22%, mentre gli investitori valutano i crescenti rischi energetici e di approvvigionamento. “I maggiori costi energetici per i data center AI potrebbero rallentare la realizzazione di infrastrutture AI, mentre le fabbriche di Taiwan e Corea del Sud si troverebbero ad affrontare crescenti pressioni sui costi a causa dell’aumento dei prezzi del GNL”, ha scritto Phelix Lee, analista azionario di Morningstar, in una nota di martedì, facendo riferimento ai costi del gas naturale liquefatto.

I mercati energetici sono stati al centro della turbolenza

Secondo Lee, il petrolio rappresenta circa il 38% del consumo energetico totale degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti ospitano la maggior parte dei data center AI del mondo. Sebbene il petrolio non sia la fonte primaria di produzione di elettricità, l’aumento dei prezzi del greggio tende a riflettersi sui mercati energetici.

I data center AI consumano molto

I data center consumano molta più elettricità rispetto alle tradizionali strutture server, a causa di unità di elaborazione grafica ad alto consumo energetico e sistemi di raffreddamento avanzati.

Se i prezzi dell’energia rimangono elevati, i fornitori di servizi cloud potrebbero riconsiderare il ritmo di implementazione dei server AI, con un potenziale effetto a catena per i produttori di chip che cavalcano l’onda della domanda guidata dall’IA.

Petrolio, prezzi sulle montagne russe

I prezzi del petrolio hanno subito forti oscillazioni da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran alla fine di febbraio, interrompendo il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz,

I future sul greggio Brent si aggiravano intorno agli 87 dollari al barile mercoledì mattina, mentre il West Texas Intermediate statunitense si aggirava intorno agli 83 dollari, dopo che entrambi i benchmark avevano superato i 100 dollari all’inizio di questa settimana, per poi scendere.

Anche i prezzi del gas naturale liquefatto sono aumentati

Anche i pressi del gas naturale liquefatto sono aumentati a seguito della chiusura del più grande impianto di esportazione di GNL del Qatar, con conseguente riduzione dell’offerta globale.

L’Energy Information Administration statunitense ha dichiarato martedì di prevedere che il Brent supererà in media i 95 dollari al barile nei prossimi due mesi, a causa dell’interruzione delle forniture dovuta alla guerra, prima di scendere verso i 70 dollari entro la fine dell’anno.

Con i prezzi del petrolio in aumento di oltre il 40% quest’anno, è probabile che i costi operativi per le fabbriche di chip e i data center aumentino. Morningstar stima che le spese energetiche rappresentino circa il 3-6% dei ricavi previsti per il 2025 per TSMC, Samsung e SK Hynix.

“Se la guerra dovesse prolungarsi, potremmo assistere a un aumento significativo di questi costi”, ha scritto Lee, aggiungendo che gran parte dell’onere potrebbe essere in ultima analisi scaricato sui clienti, data la scarsa offerta di chip per l’intelligenza artificiale.

Oltre al petrolio: rischi legati ai materiali e al trasporto

L’energia non è l’unica vulnerabilità

Lee ha anche segnalato i rischi per gli input critici dei semiconduttori come l’elio e il bromo.

Il Qatar fornisce quasi un terzo dell’elio mondiale, un sottoprodotto della produzione di GNL fondamentale per la produzione di semiconduttori.

Una prolungata interruzione della produzione di GNL potrebbe restringere i mercati dell’elio, incidere sulla resa dei chip o, nel peggiore dei casi, interrompere temporaneamente le operazioni di fabbricazione. Il bromo rappresenta un rischio immediato minore, poiché il 98% dell’approvvigionamento di bromo della Corea del Sud proviene da Israele e i flussi rimangono relativamente stabili, ha scritto Lee. “Permangono tuttavia dei rischi estremi, poiché una grave escalation o estensione della guerra potrebbe destabilizzare l’approvvigionamento di bromo, con potenziali ripercussioni anche sulle forniture di chip di memoria”, ha scritto.

