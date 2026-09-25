Key4Biz. In questa guerra ibrida internazionale, i droni sono diventati l’arma più usata, più tecnologica, più economica, più insidiosa, più temuta e forse saranno i più determinanti per gli esiti finali: dal suo osservatorio, l’Italia ha la postura e sistemi digitali efficienti per fronteggiare questa potenziale minaccia al nostro Paese da parte di Stati che ci considerano ostili?

Giulia Pastorella: l’Europa sta facendo i conti con la realtà di un conflitto profondamente diverso da quelli del passato e della nostra scarsa preparazione ad affrontarlo. Siamo contenti che i jet italiani stiano proteggendo il territorio NATO dagli sconfinamenti dei droni russi, ma in caso di attacco su larga scala questo non è un modo sostenibile di difendersi. Bisogna dotarsi di tecnologie adeguate. Qualcosa però si sta muovendo: l’intesa UE-Ucraina sui droni, da un lato, le interlocuzioni che sembrano in corso per un Drone Deal Italia-Ucraina, dall’altro, dimostrano che abbiamo preso consapevolezza di quanto possiamo imparare dall’esperienza che Kiev ha tristemente maturato sul campo, ma anche che stiamo facendo qualcosa per rimediare. Lo dimostra anche l’apertura di Leonardo Ukraine a Kiev, dove sarà possibile lavorare su sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS) e sulle contromisure (C-UAS) italiani.

Dal punto di vista normativo, con la strategia europea sui droni e con il Piano d’azione sulla sicurezza dei droni e dei sistemi anti-drone, presentato dalla Commissione l’11 febbraio 2026, alcuni passi avanti sono stati compiuti, anche sul terreno degli standard e della certificazione.

Ciò che servirebbe davvero, però, è una politica industriale europea per il comparto, da cui al momento siamo ancora lontani. Per esempio, un aspetto fondamentale su cui dovremmo riflettere è la sicurezza della catena di approvvigionamento. Un errore che continuiamo a fare è quello di non considerare pienamente la filiera UAS, sia civile che militare, come una componente essenziale dell’autonomia strategica italiana ed europea.

Key4Biz. In chiave anti-drone, cosa propone al Governo per rafforzare la sicurezza fisica delle nostre infrastrutture critiche, a partire dagli aeroporti?

Giulia Pastorella: occorre innanzitutto aggiornare il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile, prevedendo l’obbligo di adeguate capacità anti-drone almeno negli aeroporti maggiormente esposti per traffico di passeggeri e rilevanza strategica, sia in termini di strumenti tecnologici che di procedure di intervento tra gestori aeroportuali e autorità di pubblica sicurezza.

È una questione sia sicurezza che di resilienza operativa. Un aeroporto può essere paralizzato da un attacco deliberato, ma anche dalla presenza accidentale di un drone civile pilotato in modo irresponsabile o di cui si è perso il controllo. Le limitazioni dello spazio aereo e le zone interdette esistono ovviamente, ma senza strumenti operativi efficaci per individuare e, quando necessario, neutralizzare eventuali droni illegali le regole restano solo sulla carta.

È positivo che, quantomeno, la bozza del nuovo Piano strategico nazionale per la mobilità aerea avanzata, al momento sottoposto a consultazione, preveda il recepimento delle raccomandazioni del Piano d’azione dell’Unione europea sulla sicurezza dei droni e dei sistemi anti-drone dello scorso febbraio. La strategia comunitaria per proteggere il territorio, i confini e le infrastrutture critiche da usi illeciti o militari dei droni deve essere recepita il prima possibile.





Key4Biz. I droni, però, possono essere usati, fortunatamente, anche per usi civili: in questo senso qual è la sua proposta legislativa?

Giulia Pastorella: ho presentato in Commissione Trasporti una risoluzione proprio per favorire lo sviluppo degli impieghi civili dei droni in Italia sotto diversi aspetti. Innanzitutto, oggi le principali barriere segnalate dagli operatori non sono tecnologiche, ma regolatorie e autorizzative: tempi lunghi e procedure complesse rendono difficile passare dalla sperimentazione a servizi stabili e su larga scala.

Per questo ho chiesto che si definiscano percorsi autorizzativi più chiari e veloci, soprattutto per le operazioni BVLOS, cioè oltre la linea visiva del pilota, e per i livelli crescenti di automazione, applicando criteri proporzionati al rischio effettivo.

Come accennavo prima, bisogna lavorare anche ad una strategia industriale per la sicurezza della value-chain del comparto. Nella risoluzione suggerisco, per esempio, di costituire una riserva strategica dei materiali critici destinata all’industria UAS, promuovendo lo sviluppo di capacità di riciclo e di recupero, e di stabilire incentivi per la localizzazione in Europa di impianti produttivi per componenti ad alto valore aggiunto. Sono le misure minime per assicurare che nessuno possa staccarci la spina: una necessità che si fa sempre più urgente se si pensa che – persino nel comparto della difesa – attualmente molti appalti si basano sulle specifiche tecniche di droni cinesi, non avendo a disposizione alternative europee consolidate, come ho fatto notare in una recente interrogazione ancora rimasta senza risposta. Parliamo degli stessi droni la cui vendita è stata vietata negli USA per motivi di sicurezza.

Inoltre, bisogna continuare a favorire la sperimentazione, dando piena attuazione alla regulatory sandbox prevista dalla normativa ENAC, in modo da consentire alle imprese di sperimentare in un ambiente regolato e trasformare più rapidamente i progetti pilota in servizi operativi. L’obiettivo è di raggiungere un’operatività stabile e strutturale nell’impiego dei droni nella logistica sanitaria, nella protezione civile, nelle ispezioni delle infrastrutture, nel monitoraggio ambientale e chissà, magari presto, anche nella mobilità avanzata.

Da ultimo, abbiamo parlato molto di droni aerei ma nella risoluzione ho voluto dedicare un’attenzione specifica anche ai droni subacquei. Anche in questo ambito c’è molto da fare: occorre avviare un percorso di armonizzazione normativa e sviluppare le infrastrutture fisiche e digitali necessarie per la piena operatività dell’Underwater Internet of Things (UIoT).

Key4Biz. Quali potrebbero essere i casi d’uso, attuali e futuri, dei droni in Italia? Cos’altro vuole aggiungere?

Giulia Pastorella: alcuni impieghi sono già tecnologicamente maturi. Penso, per esempio, alle ispezioni di ferrovie, delle reti elettriche, ponti, viadotti, impianti industriali e altre infrastrutture critiche. In questi ambiti i droni consentono controlli più frequenti, precisi e sicuri, riducendo rischi per il personale. Come ha anche dimostrato la proposta di impiegarli per sorvegliare la rete ferroviaria durante le Olimpiadi invernali, anche in funzione antisabotaggio.

Un secondo campo è il monitoraggio del territorio. Rispetto agli elicotteri e ai sopralluoghi tradizionali, i droni possono svolgere rilevazioni ripetute e utilizzare sensori ottici e termici. Possono quindi essere impiegati nei settori della protezione civile e dell’ambiente come nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi, nel controllo di frane e alluvioni, nelle attività di ricerca e soccorso e nella sorveglianza delle aree più sensibili.

Un altro settore che vede molte applicazioni è quello dell’agricoltura, dove i droni si possono usare per mappare le colture e raccogliere dati a supporto delle decisioni degli agricoltori. Si potrebbero usare anche per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, ma su questo l’Italia mantiene ancora un approccio molto cauto, come ricordato dal ministero dell’agricoltura in risposta ad una mia recente interrogazione.

Le applicazioni sono davvero infinite. Sul fronte dell’innovazione, stanno nascendo diversi progetti pilota nel settore della logistica del materiale sanitario e delle consegne, ma si parla anche di sicurezza marittima, di monitoraggio dell’ambiente e del verde, per arrivare anche all’intrattenimento e la ripresa delle competizioni sportive. Volendo guardare al futuro, non escludo che tante città si doteranno di vertiporti per la mobilità dei cittadini.

Molti di questi progetti esistono già, ma troppo spesso rimangono confinati alla fase sperimentale. La sfida, quindi, non è più dimostrare che i droni funzionano, ma è quella di metterli all’opera. Se non lo faremo, rischieremo non soltanto di perdere opportunità economiche, ma anche di dipendere da tecnologie straniere in un settore decisivo per la sicurezza e l’autonomia strategica del Paese.

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