Gianpiero Strisciuglio, AD di RFI:"Ci scusiamo per i disagi della giornata, disagi importanti. È avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l'impianto di circolazione nel nodo di Roma". Salvini: "Il tempo di reazione di fronte a questo errore - conto che il privato ne risponderà - non è stato all'altezza della seconda potenza industriale d'Europa".

È ripresa intorno alle 8.30 la circolazione ferroviaria che dalle 6.30 di questa mattina è stata sospesa nel nodo di Roma per una disconnessione degli impianti delle stazioni di Termini e Tiburtina, che ha avuto ripercussioni anche in altri scali per le partenze e gli arrivi ritardati o cancellati.

“Ci scusiamo per i disagi della giornata, disagi importanti. È avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l’impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le cause del guasto sono in corso di accertamento”, ha spiegato l’AD di RFI Gianpiero Strisciuglio aggiungendo che “sulle cause del guasto tecnico escludiamo che possa essere dovuto ad un attacco informatico”.

“Siamo una grande azienda – ha aggiunto l’AD di RFI – e non accettiamo che questo tipo di guasto possa avvenire, comportando disagi negli orari di maggiore congestione di traffico in alcune aree come il nodo di Roma, con effetti che non consentono il diritto alla mobilità delle persone”.

“Nel corso della giornata – ha proseguito Strisciuglio – l’impegno del nostro team operativo è di cercare di alleggerire, insieme agli operatori del servizio gli impatti, garantendo la mobilità delle persone, sia sul traffico regionale, sia sul traffico di lunga percorrenza che interessa il nodo di Roma”.

Polemiche nei confronti del ministro dei Trasporti

Su Twitter e sui social sono scoppiate numerose polemiche anche e soprattutto nei confronti del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Il ministro ha dato buca alla conferenza stampa in programma oggi alla Stazione Ostiense per presentare il nuovo brand regionale di Ferrovie, con tanto di tour in uno dei nuovi treni in via di consegna. Per non rispondere alla domande sul caos che stava succedendo a Roma Termini ha scelto semplicemente di dare forfait.

Le opposizioni chiedono a gran voce di riferire in parlamento. Oggi infatti è previsto un question time alla Camera proprio alla presenza del Ministro dei Trasporti. Questa è la richiesta di PD, +Europa e Movimento 5 Stelle.

Casu (Pd): “Salvini peggior ministro dei Trasporti d’Europa”

“Guasto sul nodo di Roma, blocco totale, circolazione sospesa, tutti i treni fermi. Assistenza digitale inesistente, si preannuncia un’altra giornata d’inferno. I ritardi non sono quantificabili, così come i danni che anche oggi subiranno tutti i passeggeri, l’unica cosa certa è che abbiamo il peggior Ministro dei Trasporti d’Europa“. È il commento del vicepresidente della commissione trasporti della Camera, Andrea Casu (Pd), che nella sua dichiarazione sull’ennesimo tilt delle ferrovie ha denunciato: “È emergenza nazionale“.

La risposta di Salvini

“Chi ha sulla coscienza i disagi creati oggi a migliaia di persone ne dovrà rispondere. I tecnici mi dicono esserci stato un errore stanotte di un’impresa privata, che ha piantato un chiodo su un cavo e poi il tempo di reazione di fronte a questo errore – conto che il privato ne risponderà – non è stato all’altezza della seconda potenza industriale d’Europa”. Questa la risposta del ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine del question time all’Aula della Camera.

