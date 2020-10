Assegnati i premi 2020 a livello individuale, o di team del settore pubblico, per le migliori iniziative di contrastasto alla pirateria audiovisiva.

I vincitori sono la squadra guidata dal Procuratore Dott.ssa Valeria Sico, Sos. Proc. della Procura della Repubblica di Napoli, L’Autorità Giudiziaria Italiana, e la squadra del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza guidata dal Colonnello t.ST Gian Luca Berruti, per le operazioni Black IPTV/ XTream Codes.

Questo caso ha avuto un impatto senza precedenti sulla pirateria audiovisiva. Le sue operazioni e il suo impatto si sono estesi ben oltre l’Italia e hanno colpito più di 50 milioni di utenti di pirateria a livello globale. A seguito delle operazioni, un calo del 50% del traffico di streaming illecito in tutto il mondo è stato segnalato da analisti indipendenti di terze parti.

Il sequestro del più importante middleware illecito IPTV, XTream Codes, all’epoca utilizzato da oltre il 90% dei pirati in tutto il mondo, ha richiesto grandi competenze tecniche che è stato messo in atto dalle forze dell’ordine incaricata delle indagini.

Nell’annunciare i premi Sheila Cassells, Vice Presidente Esecutivo di AAPA, ha dichiarato: “AAPA ritiene che sia importante riconoscere l’impegno delle forze dell’ordine e di altri nel settore pubblico nella lotta contro la pirateria audiovisiva. Questi premi dimostrano che le forze dell’ordine e le agenzie hanno la competenza e la volontà di affrontare casi complessi di criminalità organizzata transnazionale che coinvolgono molte delle caratteristiche della criminalità informatica”.

Presentati anche due elogi. Un elogio è stato assegnato al team Eurojust, guidato da Filippo Spiezia, deputato nazionale per l’Italia e vicepresidente di Eurojust. Il team di Spiezia ha coordinato le operazioni black IPTV che hanno coinvolto più agenzie in 6 paesi.

L’altro encomio è stato assegnato al Dipartimento bulgaro di criminalità informatica dalla Direzione generale per la lotta alla criminalità organizzata del Ministero degli Interni e dal team guidato da Mihail Dragodanov.

Il Dipartimento bulgaro per la criminalità informatica ha effettuato l’operazione TV PIRATES contro cinque operatori via cavo in Bulgaria che intercettavano e distribuivano illegalmente più di 60 canali televisivi premium (sia stranieri che bulgari), senza il consenso dei titolari dei diritti. Il danno finanziario è stato stimato a più di 10 milioni di lev bulgara (circa 5 milioni di euro).

Più di 700.000 abbonati ricevevano il segnale di trasmissione illegale dalla rete criminale. Su richiesta di Europol AAPA ha fornito supporto operativo al Dipartimento della criminalità informatica in due raid in Bulgaria.