GTA 5 è il prodotto di intrattenimento più di successo di sempre

Che GTA 5 fosse un successo commerciale di rilievo non è mai stato un segreto, ma nuovi dati aiutano a metterne in prospettiva la portata.

GTA 5 ha infatti raggiunto i 90 milioni di unità vendute e 6 miliardi di dollari di ricavi generati. Le cifre incoronano il gioco di Rockstar come “il prodotto multimediale col maggior successo economico di sempre”.

Per fare alcuni esempi, il ricavo supera abbondantemente i 4 miliardi di dollari generati da Star Wars e Via col Vento (tenendo conto dell’inflazione e delle copie in DVD vendute). Nell’ambito dei videogiochi il distacco è ancora maggiore, con Call of Duty: Black Ops 3 a seguire con 26,5 milioni di copie vendute. Anche tenendo conto il debutto su PS3 e Xbox 360 e il passaggio poi su PC e next-gen, le cifre restano impressionanti.

L’unico dato che non emerge chiaramente è l’inclusione o meno degli acquisti in-game degli utenti, che Take-Two ha deciso di adottare in tutti i suoi titoli futuri.