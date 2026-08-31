GSMA, operatori LEO come Starlink seguano le stesse regole delle telco. Ma come?  

L'associazione che rappresenta le principali telco Ue chiede a gran voce le stesse regole del gioco per i provider di connettività satellitare come Starlink e Amazon LEO. Ma basterà l'obbligo di ina presenza legale nei diversi paesi dove operano?

Il nuovo manuale d’istruzioni della GSMA sul modo migliore per regolare la banda larga satellitare fornita da player come Starlink e Amazon LEO parla chiaro: i provider satellitari devono giocare con le stesse regole delle telco. In altre parole, secondo l’associazione che rappresenta i principali operatori Tlc globali, Starlink dovrebbe rispettare gli stessi obblighi di protezione e tutela dei consumatori, di sicurezza e gli stessi oneri fiscali degli operatori mobili. Detto questo, la stessa GSMA nel suo report di 44 pagine ammette candidamente di non sapere come garantire che questo meccanismo, dal punto di vista teorico inoppugnabile, possa essere implementato e che tutto potrebbe ridursi a poco più di un singolo rappresentante nel paese.

Una questione di regole

Secondo la GSMA, gli operatori LEO dovrebbero sottoporsi alle stesse regole che valgono per gli operatori nei singoli paesi dove si trovano ad operare.

Ed è per questo che i provider satellitari dovrebbero mantenere un rappresentante in ogni Stato dove sono presenti con i loro servizi, per garantire una presenza legale, una stabile organizzazione (come era richiesta anche per i social network qualche anno fa, a fini fiscali) e “rispettare le normative sulla proprietà straniera per consentire un’efficace supervisione e rendicontazione”.

E’ sotto gli occhi di tutti che sulla spinta di Starlink il mercato dei servizi satellitari D2D si sta affollando, con nuovi player che vanno da Amazon LEO a ASTSpaceMobile a Eutelsat che vogliono la loro fetta di business. Il tutto, con chiari vuoti normativi, che la GSMA vorrebbe risolti.

In termini di sicurezza, gli operatori satellitari dovrebbero rispettare le stesse regole delle telco in termini di data protection e retention, privacy e localizzazione nonché rispondere ai requisiti in vigore in termini di cybersecurity.

Presenza legale obbligatoria

L’obbligo di mantenere una presenza legale locale è una caratteristica consolidata della regolamentazione delle telecomunicazioni e ha lo scopo di garantire che i fornitori di servizi di connettività siano soggetti a un’efficace supervisione normativa e alla responsabilità legale nazionale.

I requisiti di presenza legale locale assumono in genere una delle seguenti forme:

— Una filiale costituita localmente, istituita ai sensi del diritto societario nazionale e in possesso della licenza di telecomunicazioni pertinente o che sia un’entità notificata a proprio nome;

— Una succursale registrata di un’entità estera, autorizzata a operare commercialmente nella giurisdizione e soggetta agli obblighi normativi e fiscali nazionali; oppure

— Un rappresentante o agente locale formalmente nominato, autorizzato ad agire per conto del fornitore estero per scopi normativi, legali e amministrativi.

Garantire il GDPR e la sicurezza, piracy shield e intercettazioni

Interpellata da SDxCentral su come potrebbe concretizzarsi una presenza locale, Michaela Angonius, responsabile delle politiche e della regolamentazione presso la GSMA, ha ammesso che il concetto potrebbe significare semplicemente un rappresentante in stile GDPR, in cui una persona agisce teoricamente per conto di un fornitore.

“È necessario che ci siano regole chiare se si forniscono servizi satellitari, così come se si fornissero servizi di telefonia mobile. Se non si ha una presenza locale, è molto difficile, se non impossibile, far rispettare tali regole”, ha detto Angonius. “La presenza locale può essere simile al GDPR, ad esempio, in quanto si ha semplicemente qualcuno che rappresenta l’azienda a livello locale, ma ciò significa comunque che esiste una presenza locale”.

Evitare il gap con le telco

Se gli obblighi che si applicano agli altri fornitori di servizi di comunicazione non vengono applicati, si crea un gap che per le telco non è ammissibile. Il timore, in questo caso, è che i servizi satellitari vengano utilizzati per attività criminali o quanto meno illegali, perché non c’è supervisione su tali servizi e le forze dell’ordine non possono accedervi per prevenire o indagare sui reati. Lo stesso vale per l’obbligo di disporre di un servizio clienti attivo h24, per i servizi di emergenza e di pubblica sicurezza

Il piano d’azione della GSMA prevede che gli operatori satellitari si conformino alle norme sulla governance dei dati, come la protezione, la conservazione, la privacy e la localizzazione dei dati, nonché ai requisiti di sicurezza informatica.

Obblighi di trasparenza, sicurezza e customer care

Inoltre, la GSMA vuole che i fornitori di servizi satellitari sostengano gli obblighi di intercettazione legale, che consentirebbero l’accesso autorizzato per le forze dell’ordine e per scopi di sicurezza nazionale – uno sforzo che richiederebbe implementazioni tecniche come gateway locali o accordi di routing per fornire intercettazioni fattibili all’interno delle diverse giurisdizioni nazionali.

La GSMA vuole che le lacune normative vengano estese anche sul fronte della tutela dei consumatori, come ad esempio il piracy shield in vigore in Italia al quale tutti i provider e le telco si devono sottoporre.

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