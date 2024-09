Un rapporto della GSMA spinge sulla necessità di assegnare al mobile le licenze di spettro ad alta capacità a 6 GHz.

L’aumento del traffico mobile del 2023 è stato il maggiore in assoluto degli ultimi 5 anni, e si prevede che la crescita del traffico per connessione mobile tra il 2023 e il 2030 sarà circa 2-4 volte maggiore rispetto ai sette anni precedenti, a seconda della regione.

Sarà principalmente compito degli operatori gestire quantità crescenti di traffico in futuro. È quanto emerge dal report “Mobile Evolution in 6 GHz: The impact of spectrum assignment options in 6.425–7.125 GHz” (scarica il Report) della GSMA, secondo cui lo spettro ad alta capacità a 6 GHz dovrebbe essere concesso in licenza agli operatori di telefonia mobile “a livelli di potenza standard sufficienti per consentire l’intera gamma di casi di utilizzo mobile, all’interno e all’esterno, e fornire il massimo beneficio per le economie digitali globali”.

Banda 6 Ghz

Tutto ciò si basa sulla ricerca di GSMA Intelligence insieme all’analisi dell’utilizzo mobile di Ookla, che ha esaminato come l’assegnazione dello spettro nella banda 6,425-7,125 GHz “può influire sulla capacità degli enti regolatori di supportare la crescita economica”.

“Il rapporto di oggi mostra che gli operatori di telefonia mobile dovranno gestire una crescita significativa del traffico nelle loro reti nel prossimo decennio”, ha detto Luciana Camargos, responsabile dello spettro presso la GSMA. “Le decisioni prese dagli enti regolatori in merito all’assegnazione dello spettro nella banda superiore a 6 GHz svolgeranno un ruolo enorme nello sviluppo delle economie digitali attraverso la prossima fase dell’evoluzione mobile.

“Un approccio equilibrato che massimizzi lo spettro non concesso in licenza nella banda inferiore a 6 GHz con dispositivi mobili con licenza a potenza standard nella banda superiore a 6 GHz può evitare soluzioni tecniche eccessivamente complesse e restrizioni di potenza che limitano l’efficacia delle reti mobili. Condizioni armonizzate a livello globale supporteranno l’accessibilità economica e l’inclusione digitale e svilupperanno l’economia digitale mondiale”, si legge.

La World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23)

Per dare un contesto, il rapporto afferma che la World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) di Dubai ha “armonizzato” i limiti di potenza che le stazioni base mobili possono emettere nella banda a 6 GHz.

Ciò che sostiene la GSMA è che: “Se i regolatori riducono questi limiti di potenza standard con il desiderio di limitare l’uso mobile all’esterno e teoricamente aumentare lo spettro Wi-Fi indoor, ridurranno la capacità aggiuntiva che i 6 GHz forniscono all’industria e ai consumatori”.

Con una potenza ridotta, i vantaggi economici sono inferiori rispetto all’avere una banda con licenza di potenza standard perché il mobile sarà vincolato dallo spettro, sostiene la GSMA.

Il 70% del traffico indoor

Il rapporto aggiunge inoltre che il 70% dell’uso mobile avviene al chiuso e l’85% di questo utilizza lo spettro di banda media che supporta lo streaming di dati ad alta larghezza di banda. Dato che, “non esiste una chiara motivazione per tentare di imporre una divisione indoor/outdoor della banda”, ci viene detto. Alcuni paragrafi conclusivi del rapporto dicono che “In ciascuno dei paesi considerati in questo studio, i vantaggi derivanti dall’assegnazione della banda superiore a 6 GHz per la telefonia mobile con licenza superano significativamente i vantaggi derivanti dall’assegnazione per l’uso senza licenza o dalla condivisione della banda in base a livelli di potenza IMT ridotti. Questo perché le prove su come vengono attualmente utilizzati la telefonia mobile e il Wi-Fi suggeriscono fortemente che il Wi-Fi ha uno spettro sufficiente, se utilizzato in modo efficiente, nelle frequenze 2,4, 5 e 6 GHz inferiori (così come nelle bande alte senza licenza) per soddisfare la domanda di traffico prevista fino al 2035”.

“Un approccio di utilizzo condiviso della banda può essere preso in considerazione se aiuta ad affrontare i vincoli di capacità localizzati per il Wi-Fi, ma non dovrebbe essere fatto in modo da incentivare un uso inefficiente dello spettro e non dovrebbe imporre costi o restrizioni significativi. In particolare, non dovrebbe ridurre i livelli di potenza della rete mobile in modo tale da ridurre i vantaggi che potrebbero essere generati dall’aumento della capacità delle reti 5G”. È un argomento particolarmente delicato, ma il succo della sua argomentazione sembra essere che se i 6 GHz superiori vengono assegnati agli operatori di telefonia mobile anziché, o anche per, il wifi, allora si può realizzare il massimo vantaggio economico.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz