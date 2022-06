La GSMA ha appena pubblicato un libro bianco per stabilire criteri standard per calcolare l’indice ESG (Environment, Social e Governance) degli operatori mobili.

La GSMA ha appena pubblicato un libro bianco per stabilire criteri standard per calcolare l’indice ESG (Environment, Social e Governance) degli operatori mobili.

Il libro bianco mette così in evidenza dieci KPI standard per valutare in maniera univoca il livello di sostenibilità ESG degli operatori.

L’obiettivo dell’associazione che raccoglie i principali operatori globali è disboscare la massa di criteri diversi, più di 600, usati nella industry per calcolare l’ESG del mobile. Una moltitudine di criteri che frammenta oltremodo il mercato, rendendo impossibile di fatto confrontare il livello di ESG dei diversi player.

L’obiettivo primario dell’associazione è ottimizzare la raccolta dati da parte degli operatori, indirizzandola verso criteri condivisi e incontrovertibili.

Scarica il documento della GSMA in PDF

I KPI rilasciati dalla GSMA sono suddivisi in quattro categorie:

Ambiente: la rendicontazione rispetto agli indicatori chiave di prestazione ambientali aiuterà a informare il processo decisionale interno, incluso come impostare strategie di decarbonizzazione o come allocare capitale per migliorare l’efficienza energetica. I KPI in questa categoria sono emissioni, energia e riduzione dei rifiuti.

la rendicontazione rispetto agli indicatori chiave di prestazione ambientali aiuterà a informare il processo decisionale interno, incluso come impostare strategie di decarbonizzazione o come allocare capitale per migliorare l’efficienza energetica. I KPI in questa categoria sono emissioni, energia e riduzione dei rifiuti. Inclusione digitale: la segnalazione dei progressi rispetto ai principali KPI aiuterà gli operatori a dimostrare lo sforzo compiuto per raggiungere i segmenti svantaggiati e vulnerabili della popolazione. I KPI in questa categoria sono Copertura di rete, Affordability (convenienza) e Competenze digitali.

la segnalazione dei progressi rispetto ai principali KPI aiuterà gli operatori a dimostrare lo sforzo compiuto per raggiungere i segmenti svantaggiati e vulnerabili della popolazione. I KPI in questa categoria sono Copertura di rete, Affordability (convenienza) e Competenze digitali. Integrità digitale – Il caso d’uso più convincente per i KPI relativi all’integrità dei dati sarà creare fiducia e riconoscimento del marchio con clienti e clienti. I KPI in questa categoria sono Protezione dei dati, Diritti digitali e Sicurezza online.

Il caso d’uso più convincente per i KPI relativi all’integrità dei dati sarà creare fiducia e riconoscimento del marchio con clienti e clienti. I KPI in questa categoria sono Protezione dei dati, Diritti digitali e Sicurezza online. Catena di fornitura: i KPI della catena di fornitura hanno due casi d’uso particolarmente interessanti. In primo luogo, aiuteranno a informare il processo decisionale interno e, in secondo luogo, le informative aiuteranno anche a sostenere la narrativa ESG. Questo unico KPI in questa categoria è chiamato Catena di fornitura sostenibile.

Scarica il documento della GSMA in PDF