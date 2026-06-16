Gruppo Gattinoni, nel 2025 utile netto +30% a 9,6 mln e fatturato +8,1%

(Adnkronos) – Il Gruppo Gattinoni, realtà imprenditoriale italiana indipendente, leader nei settori travel, business travel ed events con un modello di business integrato unico in Italia, continua il suo percorso di crescita e chiude l’esercizio 2025 (1° gennaio – 31 dicembre) segnando un importante incremento del volume d’affari complessivo, della redditività e dell’utile netto per il quinto anno consecutivo. In un contesto internazionale complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche e commerciali, il volume d’affari del Gruppo ha raggiunto i 753,6 milioni di euro, in crescita del +8,1% rispetto all’esercizio precedente, mentre il valore della produzione si è attestato a 326 milioni di euro (+11% rispetto al 2024). Nel 2025 il gruppo ha prodotto un utile netto di 9,6 milioni, in crescita di oltre il +30%, mentre l’ebitda è salito a 17,2 milioni di euro (+14,6%) consentendo di sostenere gli investimenti dell’esercizio, finanziare operazioni di crescita anche inorganica e mantenere equilibrio e flessibilità finanziaria a supporto dello sviluppo futuro. Il Gruppo mantiene una posizione finanziaria netta positiva per 23,1 milioni di euro. Il trend di crescita conferma la traiettoria già delineata verso il raggiungimento di 1 miliardo di euro di volume d’affari entro il 2028.

“Ci stiamo muovendo – sottolinea Franco Gattinoni, Presidente del Gruppo Gattinoni, commenta – in uno scenario internazionale caratterizzato da forte incertezza che influenza anche percezioni e scelte d’acquisto degli italiani. Nonostante conflitti e tensioni sul fronte dell’energia e dei carburanti il mercato si conferma dinamico e ricco di opportunità, che il Gruppo Gattinoni dimostra di saper cogliere. Gli italiani continuano ad esprimere una forte domanda di esperienze di valore, un’esigenza che trova risposta nel nostro modello di business e servizio. La forza di un’offerta integrata e la nostra solidità ci consentono oggi di posizionarci come player di riferimento nazionale nel turismo organizzato, nel business travel e negli eventi. Nel corso del 2025 abbiamo proseguito il nostro percorso di sviluppo investendo nella digitalizzazione dei processi, nella sostenibilità economica e ambientale, nel miglioramento della customer experience e nell’efficienza operativa, ampliando ulteriormente l’offerta del Gruppo e consolidando la qualità dei servizi rivolti a clienti e partner. La crescita continua”.

Gattinoni Travel, divisione specializzata nel turismo organizzato e supportata da una rete integrata di oltre 1.400 agenzie di viaggio – di cui 86 di proprietà (Gattinoni Travel Store), 56 associate in partecipazione (Gattinoni Travel Point), affiliate ai network Mondo di Vacanze e MyNetwork – con un’offerta che spazia da pacchetti su misura a viaggi di nozze, crociere e soggiorni in tutto il mondo – si conferma il principale motore del Gruppo con 457,8 milioni di volume d’affari (+5% vs 24). Gattinoni Business Travel, divisione che supporta le aziende nella gestione completa dei viaggi d’affari – chiude il 2025 con 199,7 milioni di volume d’affari (+0,4% vs 24), in un anno caratterizzato da nuovi investimenti in personale specializzato e tecnologia per rafforzare il servizio ai clienti corporate. Gattinoni Events, divisione focalizzata sull’ideazione, produzione e gestione di eventi corporate e consumer, registra la performance più brillante del Gruppo: 96 milioni di volume d’affari (+58% vs 24), ed ebitda a 7,1 milioni (+20%). Una crescita sostenuta in misura significativa dall’ingresso di H&A S.r.l. nel perimetro di consolidamento – realtà specializzata in eventi, e loyalty, acquisita a luglio 2025.

Nel 2025 il Gruppo, che conta oggi oltre 950 collaboratori, ha registrato un incremento di circa il 6% del numero di risorse rispetto al 2024. Il 22% della popolazione aziendale ha meno di 35 anni, a conferma della volontà di integrare nuove energie e competenze generazionali con l’esperienza consolidata del team.

La strategia per il nuovo esercizio si articola su più direttrici: il rafforzamento delle tre linee di business, attraverso un’offerta sempre più ampia e competitiva sul mercato nazionale; investimenti mirati nelle linee di prodotto e nell’innovazione tecnologica, per rispondere all’evoluzione della domanda; e l’apertura di un nuovo hub operativo a Roma, con l’obiettivo di consolidare la presenza del Gruppo nel Centro-Sud Italia.

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