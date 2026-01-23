»
Grok (l’AI di Elon Musk) ha inondato X con 3 milioni di immagini sessualizzate in pochi giorni
Deepfake

Grok (l'AI di Elon Musk) ha inondato X con 3 milioni di immagini sessualizzate in pochi giorni

DeepNews

In soli nove giorni, Grok ha pubblicato oltre 4,4 milioni di immagini. Un'analisi del New York Times ha stimato prudentemente che almeno il 41% dei post, ovvero 1,8 milioni, contenesse immagini sessualizzate di donne.

Ormai Elon Musk rappresenta un problema per il mondo. L’uomo più ricco del mondo può inondare il web di deepfakes a sfondo sessuale, consentendo l’alterazione di immagini di donne e bambini in pose esplicite senza consenso. Un’aberrazione contro cui la Ue non è ancora intervenuta. Oggi, il New York Times ha pubblicato numeri sconvolgenti:

Grok crea immagini porno da immagini vere

Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di Elon Musk, ha creato e poi condiviso pubblicamente almeno 1,8 milioni di immagini sessualizzate di donne, secondo stime separate di X e dati del New York Times e del Center for Countering Digital Hate.

A partire da fine dicembre, gli utenti della piattaforma di social media hanno inondato l’account X del chatbot di richieste di alterare foto reali di donne e bambini per spogliarli, metterli in bikini e metterli in posizioni sessuali, scatenando una protesta globale da parte delle vittime e delle autorità di regolamentazione.

Grok ha pubblicato 4,4 milioni id immagini in 9 giorni

In soli nove giorni, Grok ha pubblicato oltre 4,4 milioni di immagini. Un'analisi del New York Times ha stimato prudentemente che almeno il 41% dei post, ovvero 1,8 milioni, contenesse immagini sessualizzate di donne. Un'analisi più ampia del Center for Countering Digital Hate, utilizzando un modello statistico, ha stimato che il 65%, ovvero poco più di tre milioni, contenesse immagini sessualizzate di uomini, donne o bambini.

La portata dell’abuso è profondamente preoccupante. Uno strumento specificamente sviluppato a questo scopo è la definizione letterale di rischio sistemico contenuta nel Digital Services Act.

Queste immagini sono illegali in quasi tutti gli stati membri dell’UE. Ma ancora nessuna indagine.

Immagini spazzatura senza precedenti

I risultati mostrano la rapidità con cui Grok ha diffuso immagini inquietanti, che in precedenza avevano spinto i governi di Gran Bretagna, India, Malesia e Stati Uniti ad avviare indagini per verificare se le immagini violassero le leggi locali. Secondo l’analisi del Times e degli esperti in materia di molestie online, l’ondata di immagini non consensuali in pochi giorni ha superato quella delle raccolte di deepfake a sfondo sessuale, o immagini realistiche generate dall’intelligenza artificiale, provenienti da altri siti web, il più grande dei quali Mr. Deepfakes costretto a chiudere nel 2023.

Ondata di sdegno e proteste delle vittime

Elon Musk, al contrario, se l’è cavata bloccando il servizio gratuito di sessualizzazione delle immagini lo scorso 8 gennaio, dopo l’ondata di proteste da parte di utenti bersaglio della falsificazione delle loro immagini. L’ondata di foto sessualizzate è partita dopo che lo stesso Musk ha pubblicato una foto di se stesso in bikini il 31 dicembre e di un razzo di SpaceX cavalcato da una donna nuda, spingendo centinaia di migliaia di utenti a fare richiesta.

