Da poco tempo è online il sito Internet Greenprice.it dove è possibile comparare i prezzi di più di mille di prodotti a base di Cannabis legale. Dalle infiorescenze di Marijuana Light (varietà con percentuali bassissime di principio psicoattivo THC, agli oli di CBD (il principio attivo con effetti rilassanti e antinfiammatori contenuto in gran quantità nella Canapa legale) ad alimenti e bevande a base di Cannabis legale.

La cosiddetta Cannabis Light è un particolare tipo di Cannabis con un tenore di THC—uno dei componenti più noti, responsabile degli effetti psicotropi—entro i limiti di legge. In Italia i negozi specializzati sarebbero ormai più di 500 per un giro d’affari stimato in 40 milioni di euro.

La piattaforma GreenPrice consente di trovare i prezzi migliori per particolari categorie di prodotti utilizzando filtri di ricerca per prezzo, peso, contenuto di CBD e rapporto €/peso o volume.

L’home page del sito si presenta colorata, orientata all’utente e realizzata con linguaggi semplici e diretti. I suoi canali sono disposti subito nella parte alta della home page e si dividono in: ‘Prodotti’, ‘Negozi online’, ‘Opinioni’ e ‘Marchi’. Percorsi facilmente accessibili in cui l’internauta riesce ad individuare con estrema velocità le offerte migliori inserendo i parametri di costo, tempo e tipologia di Cannabis desiderati all’interno del motore di ricerca che campeggia nella parte centrale della pagina.

GreenPrice permette tutto ciò con estrema facilità, fornendo un’informazione maggiore sui vari prodotti agli altri consumatori e ponendosi come una risorsa preziosa per i produttori e i distributori per migliorare i propri prodotti e servizi di vendita, alla stessa maniera di altri mercati già maturi. Basti pensare, infatti, all’influenza positiva sulla trasparenza e sulla concorrenza che hanno avuto altri comparatori di prezzi nei settori voli e hotel, telefonia e Internet, nonché prestiti e mutui.

La grafica del sito è semplice e colorata, supportata da numerose immagini, fotografie e corpi di testo. Le interfacce consentono all’utente di interagire in maniera semplice e veloce con il motore di ricerca. Ottimo è anche il livello di accessibilità in ogni canale per un’informazione chiara e comprensibile, affinché l’utente memorizzi i dati forniti dal sito e soprattutto gli tornino utili. Presente infine il collegamento alla pagina Facebook della piattaforma.

