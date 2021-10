Green pass sul posto di lavoro, Draghi firma il decreto

La giornata in pillole.

Firmato il Dpcm che regola le norme per l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Tra le novità, il software che legge in modo automatico il certificato verde. Intanto arriva il via libera del Garante Privacy alle nuove modalità di verifica del Green Pass.

Sky non molla l’osso dei diritti di Serie A e ribussa all’Antitrust contro DAZN per riproporsi a collaborare.

Petrolio sempre più caro. Per il Direttore di Enel Carlo Tamburi bisogna investire di più in fonti rinnovabili.

Green pass, i datori di lavoro possono controllarlo non oltre 48 ore prima

di Luigi Garofalo

Tra le novità software che attraverso tessera sanitaria consente di leggere dati nel green pass per una verifica quotidiana e automatizzata.Leggi l’articolo

Green Pass e luoghi di lavoro, ok del Garante Privacy al nuovo DPCM

di Redazione

Per l’Autorità l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari. Leggi l’articolo

Serie A, Sky non demorde e ribussa all’Antitrust contro DAZN

di Paolo Anastasio

Lettera di Sky all’Antitrust per riaprire la partita dei diritti della Serie A visti i problemi di fruizione per molti spettatori di DAZN.Leggi l’articolo

Tamburi (ENEL): “Rinnovabili abbassano il costo della transizione”

di Flavio Fabbri

Per il direttore di ENEL Italia si deve investire di più in fonti rinnovabili: costano meno e garantiscono indipendenza energetica.Leggi l’articolo

Forza Nuova, sito sequestrato. Ma è Telegram il principale megafono

di Luigi Garofalo

È Telegram, più che il sito del partito estrema destra, ad essere il canale più utilizzato per comunicare con gli iscritti. Sarà chiuso?Leggi l’articolo

5G: ricavi da servizi a 73 miliardi nel 2021, più che triplicati in un anno

di Paolo Anastasio

La marcia del 5G verso la monetizzazione dei servizi procede stabilmente secondo Juniper Research che ha visto triplicare il giro d’affari.Leggi l’articolo

Think Summit 2021, PNRR e trasformazione digitale al centro dell’evento

di Redazione Key4biz

Mancano pochi giorni al Think Summit 2021, il principale appuntamento dell’anno per IBM, in programma il 20 e 21 ottobre 2021.Leggi l’articolo

La Norvegia vende energia pulita via cavo a 1,4 milioni di case in UK

di Flavio Fabbri

Dopo 5.000 giorni di lavoro, l’interconnettore per la trasmissione di energia elettrica pulita tra i due Paesi è finalmente attivo.Leggi l’articolo

“Dalla sicurezza aziendale alla sicurezza collettiva”, l’evento il 15 ottobre

di Redazione Key4biz

Debutta il grande appuntamento italiano del security management “Dalla sicurezza aziendale alla Sicurezza Collettiva”. Leggi l’articolo

Dibattito sulla trasformazione digitale con Melodia, Preta, Richeri e Severini

di Bruno Somalvico

Sette domande a docenti universitari, giornalisti ed esperti per comprendere la trasformazione digitale in atto e le sue conseguenze.Leggi l’articolo

