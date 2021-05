In attesa del certificato verde nazionale promesso da Draghi, questa sera circa 4mila persone saranno costrette a scaricare la app ‘Mitiga’, sviluppata da una società privata, per accedere allo stadio per vedere la finale di Coppa Italia. I tifosi dovranno obbligatoriamente esibire il green pass attraverso questa app. Ecco come viene gestita la privacy.

Non è ancora operativo il green pass nazionale promesso dal premier Mario Draghi “in vigore dalla seconda metà di maggio”. Così questa sera circa 4.300 persone saranno costrette a scaricare la app ‘Mitiga’, sviluppata da una società privata, per accedere al ’Mapei Stadium-Città del Tricolore’ di Reggio Emilia per vedere chi tra Atalanta e Juventus alzerà la Coppa Italia. I tifosi dovranno obbligatoriamente esibire il green pass attraverso questa app privata, mentre le strutture informatiche del Governo stanno ancora terminando il pass nazionale…

“Abbiamo un accordo con la Lega Seria A”, ci dice al telefono Fabio Traini, uno dei due fondatori dell’app, che ha ottenuto ok dal vertice del calcio italiano (qui il comunicato della Lega Serie A).

Istruzioni per accedere allo stadio con l’app Mitiga

Per accedere allo stadio è obbligatorio, si legge sul sito dell’applicazione,

Scaricare Mitiga e registrarsi. Il profilo del minore di anni 14 può essere associato a quello del genitore. Non saranno generati QR code per i minori ma saranno associati a quello del genitore. In caso di minori di 14 anni confermare sull’APP Mitiga l’autodichiarazione dello stato di salute a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021.

effettuare un tampone a partire dalle ore 21.00 del 17 maggio 2021 (48 ore prima della partita), esclusivamente presso uno dei centri convenzionati Mitiga (la lista dei centri è disponibile esclusivamente sul sito www.mitigaitalia.it e sugli smartphone Apple dotati di sistema iOS.

presentarsi allo stadio muniti di documento d’identità, idonei dispositivi di protezione individuale, biglietto e smartphone con QR code Mitiga (che apparirà di colore verde)

Ecco la prima follia . La società dell’app consiglia ai vaccinati e a chi è guarito dal Covid di “eseguire la procedura con tampone, in modo da facilitare e sveltire le operazioni di ingresso. In questo caso indicare sullo stato di dichiarazione di salute della APP Mitiga “TAMPONE” così da avere il QR code verde ed avere un accesso più rapido allo stadio”.

In alternativa al tampone per i vaccinati e guariti, l'iter digitale sarà completato nelle postazioni allestite all'ingresso dello stadio, incaricate di trasferire il certificato vaccinale o quello di avvenuta guarigione sull'applicazione.

Ecco com’è la gestione della privacy dei tifosi allo stadio

Le circa 4.000 persone sanno a chi affideranno i loro dati personali e sanitari per accedere allo stadio?

E sono davvero consapevoli dell’utilizzo che verrà fatto dei dati?

Dall’informativa privacy dell’app si legge chiaramente che i dati verranno utilizzati per:

Garantire la registrazione dell’Interessato sull’App; Gestire e garantire il corretto utilizzo dell’App e dei servizi connessi; Erogare il servizio di newsletter informative, di notifiche e rispondere alle richieste di informazioni dell’Interessato; Produrre articoli redazionali, effettuare analisi statistiche e procedere alla schedatura/profilazione interna degli utenti.

Quindi i dati personali e sanitari delle persone allo stadio, con l’eccezione di quelli degli under 14, saranno utilizzati per scopi pubblicitari e per la “schedatura/profilazione interna degli utenti”. Cosa significa? Siamo in attesa di una risposta da parte dell’avvocato della società.

Il titolare del trattamento dei dati è la Mitiga S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Roma.

Come è garantita la sicurezza dei dati?

“Qualsiasi dato eventualmente trattato e raccolto sarà custodito in un server privato e protetto situato in Italia. I dati raccolti tramite l’App saranno gestiti direttamente da Mitiga S.r.l., che li custodirà nel server” di cui sopra, spiega la società.