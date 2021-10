Green pass, odissea per i fuori sede

Il caso: primo vaccino in una Regione, secondo in un’altra, ma sul green pass risulta solo una dose. La segnalazione a Key4biz: “Nonostante il ciclo vaccinale completo, ho due green pass: ma su tutti e due risulta una sola dose di vaccino effettuata”. Il racconto dell’odissea.

Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali, su responsabilizzazione e responsabilità in argomento GDPR: “Con il digitale l’identità diviene un mosaico di micro-identità frammentate in rete”.

Infine, è stata fissata entro il 10 novembre la decisione della Ue sull’ingresso del fondo australiano Macquarie in Open Fiber al posto di Enel.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

1° vaccino in una Regione, 2° in un’altra, ma sul green pass risulta solo una dose

di Luigi Garofalo

Nonostante il ciclo vaccinale completo, ho due green pass: ma su tutti e due risulta una sola dose di vaccino effettuata”. Il racconto dell’odissea, che riguarda molti italiani.

Leggi l’articolo

GDPR, Stanzione (Garante Privacy) ‘Digitale, effetto dirompente sulla persona’

di Paolo Anastasio

Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali: ‘“Con il digitale l’identità diviene un mosaico di micro-identità frammentate in rete”.

Leggi l’articolo

Open Fiber, l’ingresso di Macquarie notificato oggi a Bruxelles

di Paolo Anastasio

Fissata entro il 10 novembre la decisione della Ue sull’ingresso del fondo australiano Macquarie in Open Fiber al posto di Enel.

Leggi l’articolo

La Rai presenta un “accordo strategico” con il Ministero dell’Istruzione

di Angelo Zaccone Teodosi

Tra le novità dell’offerta, si apprende che Rai Cultura proporrà su Rai Scuola “Professione Futuro”, trasmissione dedicata all’orientamento agli Istituti Tecnici e Professionali, in 12 puntate.

Leggi l’articolo

Cina: le linee guida per l’intelligenza artificiale

di Flavio Fabbri

Il Governo di Pechino vuole garantire ai propri cittadini maggiore libertà di scelta, più tutele della privacy e minore impatto dell’IA nelle loro vite.

Leggi l’articolo

Auto elettriche a batteria: in Italia +500% di vendite a settembre

di Flavio Fabbri

Si affermano le elettriche sul mercato nazionale (BEV, HEV, PHEV), ora rappresenta più del 44% delle nuove immatricolazioni mensili.

Leggi l’articolo

Antitrust: “Via libera al ‘progetto antifrode’ dell’ANIA”

di Redazione

L’Autorità: “L’attività antifrode può condurre ad ingenti risparmi di costo, che possono tradursi in prezzi più convenienti per gli assicurati “.

Leggi l’articolo

Semiconduttori, la carenza di chip avrà effetti inflazionistici

di Paolo Anastasio

TSMC ha deciso di aumentare i suoi prezzi fra il 10% e il 20%.

Leggi l’articolo

Microprocessori, vendite record oltre 100 miliardi di dollari nel 2021 in aumento del 14%

di Paolo Anastasio

Il mercato globale dei microprocessori quest’anno dovrebbe superare per la prima volta i 100 miliardi di dollari.

Leggi l’articolo

INWIT, approvato il nuovo piano di Politica Energetica

di Redazione

INWIT approva anche la nuova politica energetica. L’obiettivo è tenere sotto controllo i consumi e l’impatto ambientale, per raggiungere l’obiettivo di carbon neutrality al 2025.

Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Caduta di Kabul e equilibri geopolitici dopo il ritorno dell’Emirato islamico

a cura di Bruno Somalvico

A 45 giorni dalla caduta della Capitale Afgana nelle mani dei talebani, Democrazia Futura ha promosso un confronto a più voci sul tema.

Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

7° congresso Asso Dpo, l’intervista a 360° a Ginevra Cerrina Feroni (vicepresidente Garante Privacy)



Guarda Video