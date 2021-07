Green Pass obbligatorio dal 6 agosto per diverse attività

Oggi in primo piano il Green Pass: il Cdm ha deciso che sarà obbligatorio dal prossimo 6 agosto per tutta una serie di attività e ambiti. Il certificato verde obbligatorio, spiega Draghi, “servirà per non richiudere tutto”.

Draghi: “Green pass per non richiudere tutto”. Le nuove regole dal 6 agosto

di Flavio Fabbri

Il Consiglio dei ministri approva le nuove regole per il contrasto al Covid-19, con le indicazioni di utilizzo del Green passi.

G20 su clima ed energia: USA e UE da una parte, Russia e Cina dall’altra

di Flavio Fabbri

Al G20 di Napoli si tenta una difficile sintesi tra posizioni distanti: da una parte il vecchio Occidente, dall’altra le nuove potenze e le economie emergenti.

Dossier IsICult: bilancio di esercizio e bilancio sociale Rai, entrambi allarmanti

di Angelo Zaccone Teodosi

Analisi IsICult per Key4biz: bilancio economico Rai preoccupante (- 147 milioni di euro di ricavi, debiti cresciuti a quota 606 milioni).

Stato vaccinale dei dipendenti in Sicilia, Garante privacy: ‘Irregolarità’

di Piermario Boccellato

Per il Garante Privacy l’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Sicilia viola il Codice privacy.

Vodafone Italia: trend migliora, più di 1 miliardo di ricavi nel primo trimestre

di Paolo Anastasio

Migliorano i ricavi di Vodafone Italia nel primo trimestre fiscale al 30 giungo, con una flessione dimezzata rispetto a trimestre precedente.

FAPAV sul diritto d’autore: “Agcom fondamentale nella tutela dei contenuti”

di Flavio Fabbri

Diritto d’autore, Bagnoli Rossi (FAPAV): “Regolamento AGCOM rappresenta una best practice consolidata nel contrasto alla pirateria”.

Spyware, in Israele task force sul caso Pegasus. Il commento di Mele

di Piermario Boccellato

Il governo teme una crisi del settore cyber per colpa dello spyware. Mele: ‘Il problema non sono le aziende, ma il regolamento internazionale.

Elettriche salgono al 35% del mercato auto UE nel primo semestre 2021

di Flavio Fabbri

Le auto elettriche ibride sono al 19,3% del mercato auto europeo, mentre le ibride plugin sono all’8,4% e le 100% a batteria sono al 7,5%.

Disney contro Netflix, chi vincerà la guerra dello streaming?

di Edoardo Stigliani

“Disney sta erodendo il dominio di Netflix”, titola senza mezzi termini il New York Times riprendendo una recente ricerca di Parrot Analytics.

Democrazia Futura. Il calcio cambia la partita: diritti audiovisivi via internet

di Augusto Preta

Diritti audiovisivi: la nuova normalità della TV dopo l’acquisto da parte di DAZN dell’esclusiva di 7 delle 10 partite di Serie A.

‘Together in transition: tra sostenibilità e 5G’. L’ICT chiave del risparmio energetico. Rivedi il talk



