Green pass, nessun controllo per chi è in smart working

Crisi dei chip, il ministro Giancarlo Giorgetti sensibile al problema della carenza di semiconduttori: ‘Governo vicino a chi investe’.

G20 di Roma, la ministra Luciana Lamorgese chiede di vigilare su Internet e di predisporre uno scudo anti-drone.

Il green pass si controlla anche a chi è in smart working? No

di Luigi Garofalo

"La verifica del green pass deve avvenire per accedere ai luoghi di lavoro, che non sono quelli della propria abitazione", spiega a Key4biz l'avv. Alessandro Del Ninno, specializzato in Ict e data protection.

Chip, Giorgetti: “Massima attenzione del Governo, vicini a chi investe”

di Piermario Boccellato

Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time che si è svolto ieri alla Camera.

G20 Roma e sicurezza. Lamorgese chiede attenzione a web e cieli

di Flavio Fabbri

In vista del G20 di Roma (30 e 31 ottobre), il ministero dell'Interno ha informato che sarà predisposto un sistema di sicurezza rafforzato.

Ok G20 a far pagare più tasse a Big Tech. All’Italia 2,7 miliardi di entrate

di Luigi Garofalo

Toccherà ai capi di Stato e di governo che si riuniranno a Roma a fine mese sancire definitivamente il meccanismo della minimum tax globale.

Allarme di Bankitalia: futuro del risparmio sotto scacco delle Big Tech

di Michele Mezza

In un paese che si scopre sotto ricatto nei porti e sulle strade dei camionisti, non si può comunque rimanere indifferenti al segnale che giunge dalla Banca d'Italia sul futuro del risparmio.

Lorenzo Ciofalo (Tiesse):anno record per noi nonostante la carenza di chip

di Paolo Anastasio

Tiesse, il Vendor Italiano di router ed IOT, ha messo a segno un anno record. L'ad Lorenzo Ciofalo: 'Così abbiamo superato shortage di chip'.

Garrone (Aruba): “Cloud fattore abilitante per la transizione digitale”

di Redazione Key4biz

La creazione di un ecosistema digitale competitivo in Italia e in Europa passa oggi necessariamente dalla tecnologia cloud.

Energia elettrica, prezzi aumentati del +200% in Europa

di Flavio Fabbri

La Commissione ha adottato una comunicazione sui prezzi dell'energia per affrontare l'impatto immediato del caro prezzi odierno.

“La PA che vorrei”, intervista a Gabriel Zuchtriegel e Alberto Bruni

di Redazione Key4biz

Domani alle 16 intervista a Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei e Alberto Bruni, responsabile del progetto Smart@POMPEI.

Semiconduttori, Breton: ‘E’ tempo che l’Europa giochi le sue carte’

di Paolo Anastasio

Il commissario agli Affari Interni Thierry Breton: 'Di fronte alle tensioni tra Stati Uniti e Cina, l'Europa può stabilire terza via'.

Mia 2021: delude la ricerca Ice su export audiovisivo, piace il Rapporto Apa

di Angelo Zaccone Teodosi

Il mercato audiovisivo italiano vale poco meno di 10 miliardi di euro, 615 milioni gli investimenti nella fiction "made in Italy".

Democrazia Futura. Perché l’Unione europea è tornata a dividersi

di Gianni Bonvicini

L'esperto dell'Istituto Affari Internazionali spiega nel suo 'Punto Europa' il perchè dell'attuale quadro "non rassicurante".

Lorenzo Ciofalo

di Redazione Key4biz

Nel 2018 assume la carica di EVP di Tiesse Spa di cui diviene Amministratore Delegato nel giugno del 2021.

