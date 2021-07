Green Pass in vigore da oggi nella Ue

La giornata in pillole. In primo piano il Green Pass, oggi al via nella Ue: 200 milioni di documenti già generati. Per la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen è il simbolo della ripartenza in sicurezza dell’Europa.

Intanto, dal palco del Mobile World Congress di Barcellona si rinnova l’appello della industry europea delle Tlc per un nuovo quadro regolatorio, che tuteli le telco dallo strapotere degli OTT.

“Effetto Draghi: prove tecniche di post democrazia”. Questo il tema del secondo webinar di Democrazia Futura, dove la costante resta la geopolitica sempre al centro del discorso.

Covid, al via nell’Ue il Green pass: 200 milioni i documenti già scaricati

di Flavio Fabbri

A partire da oggi entra in vigore il regolamento sul certificato Covid digitale in tutti i Paesi dell'Unione europea.

MWC21, a Barcellona la industry delle Tlc contro i GAFA

di Paolo Anastasio

Si rinnova dal palco del Mobile World Congress di Barcellona l'appello della industry europea delle Tlc ad un nuovo quadro regolatorio.

MWC21, le startup dell’Open RAN rubano la scena ai vendor tradizionali

di Paolo Anastasio

Le startup dell'Open RAN si prendono i riflettori del Mobile World Congress di Barcellona per la presenza in sordina dei grandi player.

“Effetto Draghi: Prove tecniche di Post Democrazia”, rivedi il talk

di Redazione Key4biz

Rivedi l'Executive Webinar che si è tenuto oggi "Effetto Draghi: Prove tecniche di Post Democrazia".

Maglietta 5G, la video intervista ad Alessio De Sio (ZTE Italia)

di Paolo Anastasio

Presentata al Mobile World Congress di Barcellona la maglietta 5G. La video intervista ad Alessio De Sio di ZTE Italia.

Rete A, battaglia vinta con la Regione Lazio contro i ‘furbetti del ristoro’

di Angelo Zaccone Teodosi

Un gruppo di associazioni culturali escluse dai "ristori" annunciati dalla Regione Lazio ha costretto l'istituzione all'autocritica.

Todde: Con la Spagna relazioni importanti nel segno di investimenti comuni

di Redazione Key4biz

Intervento della viceministra Todde alla Conferenza annuale della Camera di Commercio di Spagna in Italia, presieduta da Gianluca Landolina.

L’Europa e il trasferimento dati con l’UK che (già) appare avere vita breve

di Paolo Maria Gangi

Diverse nubi già si possono scorgere sulla recente decisione di adeguatezza che permette di trasferire dati con il Regno unito: ecco quali.

Jenny Paita (WaterOnMars): ‘Così si diventa influencer nella moda’

di Redazione Key4biz

Il caso di un profilo inventato dal nulla e trasformato in un account di successo in poche ore presentato all'evento di Parma.

Bollette: stangata luce (+10%) e gas (+15%) per le famiglie italiane

di Flavio Fabbri

Besseghini (Arera): "l'aumento per l'elettricità sarebbe stato molto più pesante senza l'utilizzo dei proventi delle aste CO2".

Il 1 luglio 1847 nasce la Martini & Rossi

di Inarea

Questo è l'advertising al contrario: non c'è la dama bianca, vestita di vermouth, della pubblicità del Martini di inizio '900.

Domani peggiora al Nord e parte del Centro (Video)

di Centro Meteo Italiano

Peggiora il tempo sull'Italia, specialmente regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Possibili temporali su tutti i rilievi.

"Effetto Draghi: Prove tecniche di Post Democrazia", Gli interventi di Pasquino e De Angelis