1 giugno 2021. La giornata in 3 news.

Abbiamo scoperto che il green pass in Italia sarà pronto dal 10 giugno, ma in 7 Paesi dell’Ue è disponibile da oggi. Mario Draghi aveva promesso “il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio”. In apertura i modi per ottenere il Green Pass, anche sull’app Immuni.

Key4biz è anche Tv. Oggi abbiamo trasmesso in diretta la videointervista a Franco Pizzetti, già Garante Privacy, sul cloud nazionale per la PA: uno dei progetti più rilevanti del PNRR, che rischia di affidare la chiave della cassaforte dei dati dei cittadini italiani alle Big Tech.

Infine, in primo piano lo studio su Twitter e stati d’animo: scoperta la sindrome social del “Sabato del villaggio” (prove tecniche di sorveglianza emotiva).



Green pass in Italia pronto dal 10 giugno, ma in 7 Paesi dell’Ue disponibile da oggi

di Luigi Garofalo

Dal 10 giugno online il nuovo sito ‘Digital Green Certificate’ per scaricare il green pass, disponibile anche su app IO e Immuni. Ecco come.

Garante all’Associazione Rousseau: “Consegnare i dati iscritti a M5S”

a cura di Redazione

In quanto titolare del trattamento M5S ha quindi diritto, sottolinea il Garante Privacy, di disporre dei dati degli iscritti.

Twitter e sorveglianza emotiva: sindrome social del “Sabato del villaggio”

di Flavio Fabbri

Lo studio: troppo lavoro e stili di vita sbagliati influiscono sul stato d’animo e i social stanno diventando il nostro termometro emotivo.

Copyright, negli USA ACE chiede a Cloudflare le identità di 24 siti pirata

di Flavio Fabbri

Chiesto a Cloudflare di svelare chi c’è dietro ai siti che offrono illecitamente film e serie tv in violazione della legge sul copyright.

Attacco informatico al colosso JBS, in Australia fermi 10mila dipendenti

di Piermario Boccellato

La divisione americana e australiana del colosso agroalimentare brasiliano JBS è stata vittima di un’attacco informatico.

5G, la Spagna taglia del 15% la base d’asta per la banda 700

di Paolo Anastasio

Sconto del 15% sulla base d’asta per l’assegnazione della banda 700 Mhz da parte del Governo. La gara comincia il 21 luglio.

La recensione del libro “Il Futuro del 5G” di Dècina e Perrucci

di Dario Denni

Recensione del libro “Il futuro del 5G” con la firma di due grandi autori, Maurizio Dècina e Antonio Perrucci.

Auto elettriche e “transizione circolare”: il riciclo e riuso delle batterie

di Flavio Fabbri

Se venisse riciclato il 100% delle batterie scariche copriremmo il 25% della domanda di litio e il 35% di quella di cobalto e nichel.

Su Sky tutte le partite di Uefa Euro 2020

di Redazione

Dall’11 giugno all’11 luglio, tutti i 51 match di UEFA EURO 2020 su Sky, anche in 4K HDR con Sky Q satellite, e in streaming su NOW.

Democrazia Futura. Chi ha paura dello “splinternet”?

di Giacomo Mazzone

Se fate un giro su Internet alla ricerca di parole di tendenza, c’è “splinternet”: cioè la paura di un Internet frammentato e diviso.

“La Ue e il Cloud: tra regolazioni e politiche industriali”. Videointervista live a Franco Pizzetti



