Green pass, i 5 modi per verificarlo

Macron annuncia ‘France 2030’: 30 miliardi di euro destinati a robotica, semiconduttori, auto elettriche e rinnovabili.

Green pass a lavoro, verifica in 5 modi. Certificato QR Code per esenti

di Luigi Garofalo

I clienti non possono verificare il green pass di tassisti, ncc, parrucchieri, estetisti. Le sanzioni per datori di lavoro e lavoratori.Leggi l’articolo

Mercato Tlc ancora in calo nel 2021. Pesa il mobile e la guerra dei prezzi

di Paolo Anastasio

Mercato delle telecomunicazioni in Italia ancora in calo nel primo semestre del 2021, con un trend in flessione complessivo del -1,8%.Leggi l’articolo

Macron annuncia “France 2030”: 30 miliardi per decarbonizzare l’industria

di Flavio Fabbri

Il Presidente Macron illustra il grande piano per la transizione energetica ed ecologica dell’industria nazionale entro il 2030.Leggi l’articolo

Open Fiber, Bassanini: ‘Entro il 2026 tutta Italia cablata con reti ultraveloci’

di Redazione Key4biz

Il presidente di Open Fiber Franco Bassanini: ‘Oggi nelle grandi città già realizzati due terzi del piano industriale’.Leggi l’articolo

La crisi dei chip pesa su Apple. 10 milioni di iPhone 13 in meno nel 2021

di Piermario Boccellato

Per la prima volta anche Apple, fino ad oggi immune alla crisi dei semiconduttori, dovrà fare i conti con la crisi dei chip.Leggi l’articolo

Da Franceschini alla Ascani, entusiasmo all’inaugurazione del Mia

di Angelo Zaccone Teodosi

Leone (Apa): investimenti nella produzione audiovisiva italiana (cinema, tv, streamers) 1,5 miliardi di cui un terzo per l’entertainment.Leggi l’articolo

Bitcoin, è lecito tassarlo? Un parallelismo tra valute legali e criptovalute

di Gianluca Duretto

E’ lecito tassare una criptovaluta che non ha corso legale? O meglio ancora, è lecito tassare le criptovalute?Leggi l’articolo

Nomina responsabile della conservazione del documento. Cosa dice AgID

di Giuseppe Vitrani

AgID e l’obbligo per i soggetti privati di nominare la figura del responsabile della conservazione. Obbligo o opportunità per le aziende?Leggi l’articolo

Urban air mobility, le novità all’ITS World Congress di Amburgo

di Flavio Fabbri

Urban Air Mobility: all’ITS di Amburgo i droni a motore elettrico, per trasporto merci, sicurezza e interventi di emergenza sanitaria.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Roberto Calasso, il romanzo di un “impuro folle”

di Italo Moscati

Roberto Calasso secondo Moscati: l’inquietudine di un protagonista della cultura e dell’editoria italiana a cavallo fra due secoli.Leggi l’articolo

L’annuncio del Nobel per la Fisica all’italiano Giorgio ParisiGuarda Video