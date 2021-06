22 giugno 2021. La giornata in pillole. Igreen pass rilasciati in Italia sono oltre 15 milioni: per questo il ministro Vittorio Colao oggi si è congratulato con il Ministero della Salute e Sogei per l’obiettivo raggiunto: “È un successo operativo. Continuiamo così su questo e su altri progetti”.

Per quanto riguarda i diritti Tv invece è appena iniziata un’altra partita. Sky ha fatto ricorso all’Antitrust: Per l’emittente satellitare l’accordo di DAZN con Tim sarebbe lesivo della libertà di scelta dei consumatori.

Infine la Rai, che ha presentato i palinsesti 2021/2022. Salini in prorogatio fino a settembre?

Green pass, già oltre 15 milioni. Colao a ministero Salute e Sogei: “Ottimo lavoro. Così anche su altri progetti”. Allo studio piattaforma per scuola

di Luigi Garofalo

Il ministro dell'Innovazione scrive un'email per complimentarsi con tutto il gruppo di lavoro del green pass: "È un successo operativo. Continuiamo così su questo e su altri progetti". Si studia piattaforma per la didattica

Diritti Tv, Sky fa ricorso all’Antitrust per l’esclusiva DAZN-Tim

di Paolo Anastasio

L'accordo di DAZN con Tim sarebbe lesivo per i consumatori. Interrogazione del Pd al Governo: 'Che fa per tutelare i diritti dei tifosi?'

La Rai presenta i palinsesti. Salini in prorogatio fino a settembre?

di Angelo Zaccone Teodosi

La Rai presenta i palinsesti della prossima stagione, mentre Mario e Draghi usa il set di Cinecittà per accogliere Ursula von der Layen

5G e Smart City, Suigo(INWIT): Bene PNRR ma serve approccio sistemico

di Paolo Anastasio

Gli onorevoli Bruno Bossio, Davide Serritella e Claudia Porchietto fra i partecipanti del TalkFor5G "Ready & Start! La smart city è connessa"

Poste italiane inaugura a Landriano (Pavia) il più grande hub d’Italia per l’eCommerce

di Luigi Garofalo

Videonews sul più grande hub d'Italia per l'e-Commerce e i servizi di corriere espresso inaugurato da Poste italiane a Landriano

Banda ultralarga, il modello wholesale only anche in Spagna con Onvia

di Paolo Anastasio

Mercato spagnolo delle Tlc in fermento dopo che il fondo Macquarie investe nell'operatore wholesale only Onvia per portare la fibra FTTH in 9 milioni di unità immobiliari

5G, benefici di business per il 60% degli early adopter. Il report

di Piermario Boccellato

Il report pubblicato oggi dal Capgemini Research Institute, dal titolo "Accelerating the 5G Industrial Revolution"

Cloud Signing Book di Aruba Enterprise per la gestione dei documenti

di Redazione

E' la versione digitale di un classico libro firma, per la gestione di tutti i processi autorizzativi dell'azienda nel cloud

Lo yuan digitale lancia la sfida globale al predominio del dollaro americano

di Flavio Fabbri

Quale sarà il ruolo dello yuan digitale sullo scacchiere mondiale? Davvero riuscirà a scalzare il dollaro come valuta di riserva?

Vodafone, intesa con i sindacati: formazione, 100 assunzioni e reskilling

di Redazione

Vodafone Italia ha siglato un accordo con i sindacati per percorsi di reskilling, 100 assunzioni, premio di risultato e uscite volontarie

Democrazia Futura. La conversazione e l’arte dell’ascolto nel tempo della disattenzione

di Raffaele Vincenti, autore e pubblicista, già curatore degli archivi radiofonici presso le Teche

Le ragioni per la quali la radio, data per moribonda, continua a creare nuove possibilità di ascolti: le osservazioni di Raffaele Vincenti

