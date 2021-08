“Il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali”.

La priorità del Governo per la scuola e l’università è il ritorno alla didattica in presenza da settembre. E, in generale per il Paese, evitare nuove chiusure o lockdown. Il tutto grazie anche al green pass. Per questi motivi sarà introdotto l’obbligo di possedere il passaporto sanitario per i docenti e personale di scuole e università. Ad anticipare la misura, prima del decreto del Governo, è in corso il Consiglio dei Ministri, è stata la ministra degli Affari regionali e autonomie, Mariastella Gelmini, risponde all’interrogazione di Marco Di Maio (Iv) alla Camera.

Green pass, Gelmini: “Obbligatorio per insegnanti e personale scolastico”

“Sarà introdotta la certificazione verde per insegnanti e personale ATA, mentre continua ad essere raccomandata ad essere fortemente raccomandata la vaccinazione nella fascia di età 12-19 anni”, ha annunciato la ministra.

“Il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali”, ha aggiunto Gelmini, “ma all’esame del Consiglio dei Ministri c’è la possibilità di ampliare ulteriormente l’utilizzo del green pass rendendolo obbligatorio per i trasporti a lunga percorrenza extraregionali”. E si va verso l’aumento della capienza dei trasporti a lunga percorrenza, a cominciare dai treni. Nel corso della cabina di regia l’orientamento emerso è quello di aumentare la capienza dal 50% all’80% dei posti disponibili.

Green pass, confermata l’esenzione per clienti alberghi. Non servirà per accedere a ristoranti e bar interni

I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass. Lo ha deciso, secondo quanto si apprende da fonti di governo, la cabina di regia tra i capigruppo della maggioranza confermando quanto già previsto dal decreto precedente. Nel corso della discussione, sempre secondo fonti presenti alla riunione, parte della maggioranza avrebbe voluto introdurre anche per gli alberghi l’obbligo ma alla fine si è deciso di mantenere invariata la norma attuale.

Green Pass, cabina regia: tamponi calmierati per studenti

I tamponi per gli studenti delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati. È questo l’orientamento emerso durante la cabina di regia a Palazzo Chigi. L’ipotesi della gratuità dei test anti-Covid, spiegano fonti di governo, è stata scartata perché avrebbe potuto disincentivare i più giovani a immunizzarsi.