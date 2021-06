Green pass, Draghi: “Serve uniformità di applicazione”

Le notizie di oggi, il Premier Draghi sul Green pass: “È una storia di successo, Ora bisogna coordinare l’uso del green pass tra noi, prima di tutto, e poi con i Paesi terzi”. Necessario applicare le stesse regole di utilizzo negli Stati dell’Unione europea.Abbiamo poi sentito Francesco De Leo (Kauffman & Partners Madrid) sulla transizione energetica e il ruolo strategico giocato dalle infrastrutture: “Rete, energia e mobilità siano le strade dello sviluppo futuro dell’Italia”.Avviata, infine, dall’Antitrust del Regno Unito un’indagine formale su Amazon e Google per verificare la presenza di possibili false recensioni a sostegno di prodotti e servizi venduti online.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Green pass, Draghi: “Un successo, ma serve uniformità”

di Luigi Garofalo

Oggi non vengono applicate le stesse regole di utilizzo del green pass negli Stati dell’Unione Europea. La situazione in Italia …

Leggi l’articolo

De Leo: “Rete, Energia e Mobilità siano le strade dello sviluppo futuro dell’Italia”

a cura di Raffaele Barberio

Intervista conF. De Leo, Executive (Kauffman & Partners Madrid), per parlare di energia e del grande cambio di paradigma degli ultimi cento anni …

Leggi l’articolo

eCommerce dopato, Antitrust britannica indaga su Amazon e Google per false recensioni

di Flavio Fabbri

C’è da verificare se le due Big Tech abbiano o meno violato la legge a tutela dei diritti dei consumatori …

Leggi l’articolo

La sicurezza informatica nelle infrastrutture critiche. Il webinar il 7 luglio

di Luigi Garofalo

Il webinar di Nanolock e Atlantica Cyber Security live sui social di Cybersecurity Italia il 7 luglio dalle ore 11 …

Leggi l’articolo

Vivendi, futuro da riscrivere dopo la cessione di Universal Music

di Paolo Anastasio

Martedì scorso è arrivato l’ok alla distribuzione ai soci del 60% di Universal Music Group, ma Vivendi non ha dato dettagli sulla strategia post-UMG …

Leggi l’articolo

Raggi di luce nell’oscurità, segnali di trasparenza da Cinecittà e Rai

di Angelo Zaccone Teodosi

Emerge qualche cenno del “piano industriale” di Istituto Luce Cinecittà, ma la nebbia prevale ancora …

Leggi l’articolo

Effetto Brexit, EE reintroduce le tariffe di roaming per i clienti in viaggio nella Ue

di Paolo Anastasio

EE è il primo operatore britannico, e per ora l’unico, a reintrodurre dopo la Brexit la tariffa di roaming per i suoi clienti che si trovano all’estero …

Leggi l’articolo

Come funziona la Joint Cyber Unit europea per prevenire e rispondere ai cyber attacchi

di Davide Maniscalco, Avvocato

La European Joint Cyber Unit avrà il compito di prevenire, scoraggiare e garantire una risposta coordinata dell’UE a crisi e incidenti informatici su larga scala …

Leggi l’articolo

Il Prime Day? L’unico a guadagnare è stato Amazon

di Edoardo Stigliani SosTariffe.it

Le dichiarazioni post-Prime Day di Amazon sono state assai più sobrie del recente passato, e soprattutto più carenti di dati numerici rispetto al solito …

Leggi l’articolo

Fondi Ue per l’innovazione, attesi investimenti per 3,5 miliardi di euro entro il 2028

di Flavio Fabbri

Mariya Gabriel (UE): “Il Fondo CEI si è sviluppato a una velocità incredibile, affermandosi come nuova forza negli investimenti tecnologici dell’Ue” …

Leggi l’articolo

Aeroporti 2030: scali di Roma, Venezia, Treviso, Verona e Brescia per la transizione eco-digitale

di Flavio Fabbri

Il trasporto aereo nazionale e le sue infrastrutture necessitano di una nuova strategia orientata all’innovazione e alla sostenibilità per poter competere a livello globale …

Leggi l’articolo

Democrazia Futura. L’oltre di Franco Battiato, ricordo a caldo del grande cantautore siciliano

di Guido Barlozzetti, conduttore televisivo

La coerenza di un viaggio gli va riconosciuta, mai appagata e vissuta in una distanza rispetto alle cerimonie e ai riti della società dello spettacolo …

Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

Intelligenza artificiale e rischio sorveglianza di massa. Il webinar

Guarda il video