2 settembre 2021. La giornata in pillole. Oggi il Governo in consiglio dei ministri e poi in conferenza stampa ha fatto il punto sulle prossime misure su vaccini, green pass e scuola. L’annuncio del premier: “Il green pass sarà esteso. Faremo una cabina di regia sui nuovi settori in cui introdurlo”.

Sulla verifica automatizzata dei green pass a scuola in primo piano l’esclusiva di key4biz. Ecco come funziona nel dettaglio la piattaforma. A raccontarcelo è Sogei.

A seguire, l’altolà del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta allo smart working, per un pronto rientro in presenza dei dipendenti pubblici.

Infine, la sentenza della Corte Ue che annulla le tariffe zero rating in nome della net neutrality con il commento di Innocenzo Genna e Dario Denni. Una buona notizia per i consumatori.

Green pass, ecco come funziona la piattaforma per la verifica a scuola

di Luigi Garofalo

A raccontarlo a Key4biz nel dettaglio è Sogei, che ha proposto la soluzione digitale automatizzata e la sta realizzando.

Green pass. Draghi: “Sarà esteso. Una cabina di regia sui settori”

di Luigi Garofalo

Il premier annuncia: "Green pass verrà esteso. Quali saranno i settori che dovranno averlo prima? Faremo una cabina di regia".

Lo smart working al capolinea? Brunetta accelera per il ritorno in presenza

di Paolo Anastasio

Il ministro Renato Brunetta contro lo smart working, vuole riportare al più presto gli Statali in ufficio e auspica lo stesso per le aziende.

Zero rating, Corte Ue: “Vietato in principio, lo autorizza Stato membro”

di Luigi Garofalo

Perché le sentenze della Corte Ue sono un inno alla net neutrality e una buona notizia per i consumatori. I commenti di Genna e Denni.

Cina, Xi annuncia: “Una Borsa a Pechino dedicata a Pmi innovative”

di Luigi Garofalo

Xi Jinping: "Sarà una base importante per le piccole e medie imprese innovative nei servizi".

Smart working, rivolta social contro le ‘picconate’ di Brunetta

di Paolo Anastasio

Smart working trending topic su Twitter dopo le dichiarazioni, forti, del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

Atlantica Digital partecipa al Forum Internazionale sui sistemi energetici

di Redazione Key4biz

Atlantica Digital parteciperà all'EEEIC (International Conference on Environment and Electrical Engineering) dal 7 al 10 settembre.

Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi