In conferenza stampa il premier annuncia: “Ne sto parlando da tempo con il ministro Speranza. Sì verrà esteso. Quali saranno i settori che dovranno averlo prima? Faremo una cabina di regia, come chiesto da Salvini”.

Ci saranno nuove estensioni del green pass. L’ha annunciato Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.

Il green pass verrà esteso? È stato chiesto al premier. “Ne sto parlando da tempo con il ministro Speranza. Sì, il green pass verrà esteso. Quali saranno i settori che dovranno averlo prima? Faremo una cabina di regia, come chiesto da Salvini”, ha annunciato Draghi.

Da ieri il green pass è obbligatorio a scuola e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza: “Solo in 70 passeggeri senza la certificazione verde Covid sui treni di Trenitalia”, ha detto il ministro Enrico Giovannini.

Due giorni fa, anche il ministro della Salute aveva anticipato l’obbligo del green pass per i dipendenti della Pa. “L’obbligo resta una soluzione da valutare in futuro”, ha premesso Roberto Speranza, “ma di certo si può procedere sull’estensione del Green Pass per garantire la sicurezza e contrastare il virus. Ad esempio per i dipendenti della pubblica amministrazione”.

E nei luoghi di lavoro?

Ad oggi, il passaporto sanitario non è obbligatorio nei luoghi di lavoro, ma solo nelle mense al chiuso. Ma il ministro della Salute ha anche annunciato: “È in corso una riflessione con sindacati e imprese per ragionare anche di Green Pass sui luoghi di lavoro”

Sullo stesso tema, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avvertito: “Senza Green Pass dovremmo chiudere le imprese”.

Dunque, si attende la cabina di regia del Governo per conoscere quali saranno i prossimi settori in cui il green pass sarà obbligatorio.