Green pass di Hitler valido. Il leak spiegato

Green pass, è stata sottratta una chiave di firma privata per generare illegalmente certificazioni verdi validi. Il risultato? In Rete è stato diffuso il falso certificato di Hitler, ma valido. Ora è stato annullato: spieghiamo il leak.

Cloud. Secondo lo studio di Cispe il mercato europeo è minato da licenze software sleali.

Infine, iniziate ad impostare il "promemoria" del nostro nuovo executive webinar "PNRR e Piano Italia 1 Giga. Quali prospettive in Italia?" che sarà trasmesso il 4 novembre dalle ore 11.

Green pass, furto di chiavi. In Rete falso certificato di Hitler (ora annullato)

di Luigi Garofalo

Le chiavi sottratte sono state annullate e, di conseguenza, invalidati tutti i green pass generati con quei codici.

Infrastrutture cloud: mercato europeo minato da licenze software sleali

di Flavio Fabbri

Un nuovo studio collega le licenze software sleali alla distorsione della concorrenza nel mercato UE delle infrastrutture cloud.

Tim, conti trimestrali visti in calo. Il calcio di DAZN sotto le attese

di Paolo Anastasio

In vista una trimestrale ancora in calo per la compagnia telefonica, che questa sera a borse chiuse comunicherà i dati di luglio-settembre.

Amazon, lavoratori in malattia ma il software delle presenze li licenzia

di Luigi Garofalo

L'inchiesta del NYT. Ecco 4 storie emblematiche dei gravi errori commessi su magazzinieri in congedo, in malattia o neogenitori.

“PNRR e Piano Italia 1 Giga. Quali prospettive in Italia?” Il webinar

di Redazione Key4biz

Il 4 novembre alle 11:00 nuovo executive webinar "PNRR e Piano Italia 1 Giga. Quali prospettive in Italia?". Scopri l'Agenda.

Ecco la roadmap Aruba per la PEC europea. Gli ultimi passaggi

di Flavio Fabbri

A 16 anni di distanza dal suo lancio in Italia, la PEC raggiunge numeri record di attivazioni (+14%) ed utilizzo (+13%).

Al Policlinico Gemelli degenza oncologica tra arte e digitale

di Angelo Zaccone Teodosi

Il Policlinico Gemelli inaugura il progetto "Art4ART", innovativo esperimento di degenza multidimensionale della Radioterapia Oncologica, tra digitale ed arte.

Presentato a Roma il taxi aereo VoloCity. In servizio nel 2024?

di Flavio Fabbri

Annunciata nuova partnership partnership per portare i taxi aerei elettrici a Roma tra Volocopter, Atlantia, Aeroporti di Roma.

“La PA che vorrei”, intervista a Paola Caporossi (pres. Fondazione Etica)

di Redazione Key4biz

Intervista live a Paola Caporossi, presidente Fondazione Etica. Tema della puntata: "Rating pubblico: come misurare e valutare le P.A.".

La FCC espelle dagli Usa China Telecom ‘Minaccia per la sicurezza’

di Paolo Anastasio

La FCC americana ha revocato per motivi di sicurezza nazionale la licenza che consentiva a China Telecom di fare business negli Usa.

Auto elettrica ad energia solare: fino a 700 km di autonomia

di Flavio Fabbri

Made in Europe la batteria ricaricabile con il sole da 700 km di autonomia, per un'auto che potrebbe costare 50 mila euro entro il 2024.

Democrazia futura è… arrivata al suo primo anno di vita

di Giampiero Gramaglia

"L'ambizione, che rimane forse un'illusione, è di riuscire, con questo strumento, a fare meglio sentire la nostra voce sui fronti della democrazia e dei valori, della responsabilità e dei diritti".

