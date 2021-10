Green pass, dal 15 ottobre la verifica per dipendenti pubblici. Ecco come funziona con NoiPa e altre piattaforme.

Sui punti di ricarica per le auto elettriche arriva la replica dell’Autorità dei Trasporti: “Nessun ritardo”. Ma l’Italia è ferma a 5 punti ricarica ogni 100 km.

Il Salone dell’auto di Ginevra 2022 annullato per carenza di chip. “In questi tempi incerti molte case automobilistiche non sono in grado di impegnarsi a partecipare a una fiera che si sarebbe svolta in poco più di quattro mesi”, ha dichiarato l’Ad del Salone dell’auto Sandro Mesquita.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Green pass, verifica per dipendenti pubblici con piattaforma ‘NoiPa’

di Luigi Garofalo

Dal 15 ottobre nella Pa la verifica dei green pass avverrà sui NoiPa, con l’app ‘VerificaC19’ a campione e sdk integrabile nei tornelli.

Leggi l’articolo

Punti ricarica per auto elettriche, Autorità Trasporti: “Nessun ritardo”. Ma Italia indietro

di Flavio Fabbri

Nessun ritardo sui punti ricarica in autostrada a causa dei procedimenti ART. L’Autorità risponde alle critiche, ma il Paese è indietro.

Leggi l’articolo

Il Salone dell’auto di Ginevra 2022 annullato per carenza di chip

di Piermario Boccellato

I problemi indiretti della pandemia, come la carenza di chip, hanno presentato alle case automobilistiche nuove priorità da risolvere.

Leggi l’articolo

Non “meno paletti privacy”, ma continua scontro Governo-Garante

di Luigi Garofalo

Cosa prevedono le norme del decreto legge ‘capienze’ in materia di protezione dati personali? Intervista all’avv. Alessandro Del Ninno.

Leggi l’articolo

“Ordine nel caos”, perché il premio Nobel per la fisica a Giorgio Parisi

di Fulvio Ananasso e Piero Sammartino

Il prestigioso premio Nobel a Giorgio Parisi, il fisico che vuole mettere ordine nel disordine. Al secondo anno di Fisica alla Sapienza di Roma dicevamo “Quello prenderà il Nobel”.

Leggi l’articolo

Cinema e teatri riaprono al 100%, ma basterà per non chiudere bottega?

di Angelo Zaccone Teodosi

Salvini costringe Draghi a riaprire “al massimo” cinema e teatri, e ulteriore compromesso su stadi e discoteche: servirà per evitare il fallimento del settore?

Leggi l’articolo

Agcom in pressing su DAZN per tutela clienti: ‘Contromisure entro un mese’

di Paolo Anastasio

L’Autorità di Via Isonzo ha concesso 30 giorni di tempo alla società di streaming per presentare le contromisure necessarie per la tutela dei diritti dei clienti.

Leggi l’articolo

Usa vs Cina. Jens Stoltenberg (Nato) “La Cina non è un nemico”

di Alessio Frugiuele

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg apre a una maggiore collaborazione con la Cina.

Leggi l’articolo

Democrazia Futura. La Presidenza italiana del G20. Un primo bilancio

di Antonio Armellini, diplomatico

Prestigio internazionale di Draghi e credibilità dell’Italia. L’analisi dell’Ambasciatore Antonio Armellini.

Leggi l’articolo

Internet in Italia? Costa poco, ma potrebbe andare meglio

di Edoardo Stigliani

Secondo il Digital Quality of Life Index del 2021, l’indice che misura la velocità e la stabilità della connessione, l’Italia risulta infatti ventisettesima in classifica, tra la Polonia e la Repubblica Ceca.

Leggi l’articolo

6G, il 40% delle domande di brevetto è cinese

di Flavio Fabbri

La corsa alla rete 6G vede Cina e Usa appaiate in testa alla classifica. E’ loro più del 75% delle domande di brevetto. L’Europa si piazza dopo il Giappone.

Leggi l’articolo

World Post Day: Aruba racconta la storia della posta in 10 tappe

di Flavio Fabbri

Giornata mondiale della Posta: Aruba racconta la storia della corrispondenza dagli antichi papiri alla PEC.

Leggi l’articolo

IoT per le imprese: accordo fra Vodafone Business, Cisco e Alleantia

di Redazione

Dalla collaborazione nasce Vodafone Industrial Connect, una soluzione per digitalizzare gli impianti di produzione esistenti che sarà adottata per prima da Intergroup.

Leggi l’articolo

VR, wearables e smart home giro d’affari di 500 miliardi di dollari nel 2025

di Paolo Anastasio

La vendita globale di wearable, dispositivi smart home e cuffie per la visione AR e VR raggiungeranno quota 525 miliardi di giro d’affari entro fine 2025.

Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

7° congresso Asso Dpo, l’intervista a 360° a Ginevra Cerrina Feroni (vicepresidente Garante Privacy)



Guarda Video