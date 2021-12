Le misure discusse in mattinata durante la riunione della cabina di regia a palazzo Chigi per il contenimento della variante Omicron del Covid. Le novità dovranno essere approvate nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri.

La validità del green pass scende da 9 a 6 mesi a partire dal 1 febbraio, terza dose del vaccino dopo 4 mesi, obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca, green pass obbligatorio anche per consumare al banco di bar e ristoranti e fino al 31 gennaio divieto di feste o eventi che implichino assembramenti all’aperto. Queste le misure discusse in mattinata durante la riunione della cabina di regia a palazzo Chigi per il contenimento della variante Omicron del Covid. Le novità dovranno essere approvate nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri, che inizierà alle ore 17:00.

Nuovo DL Covid-19, le misure allo studio

Ecco le misure su cui è chiamato a pronunciarsi il Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio.