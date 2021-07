Green pass come in Francia? Il no del Garante

4 luglio 2021. In primo piano oggi le dichiarazioni sul Green Pass del vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali Ginevra Cerrina Feroni: “Quello in salsa francese è costituzionalmente irricevibile. Gravissimi gli effetti sui diritti e sulle libertà dei cittadini”.

Per quanto riguarda il clima la Commissione Ue presenta un nuovo piano per azzerare le emissioni di gas serra, il Green Deal, con un obiettivo ambizioso: “Dal 2035 in vendita solo auto a zero emissioni”.

Infine lo scontro TIM-DAZN su diritti tv Serie A. Scade venerdì il termine fissato dall’AGCM per presentare rimedi necessari a superare l’ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza, avanzata dall’Autorità.

Green pass come in Francia? Garante Privacy: “Costituzionalmente irricevibile”

di Luigi Garofalo

Green pass, Cerrina Feroni: “Quello in salsa francese costituzionalmente irricevibile. Gravissimi effetti su diritti e libertà”…Leggi l’articolo

Green deal, Ue: “Da 2035 in vendita solo auto a 0 emissioni”

di Luigi Garofalo

“Entro il 2035, tutte le automobili nuove in vendita nell’Ue dovranno essere veicoli a zero emissioni”. Lo prevede il Green deal…Leggi l’articolo

Tim-DAZN, ancora due giorni per presentare i rimedi chiesti dall’Antitrust

di Paolo Anastasio

Scade venerdì il termine fissato dall’AGCM al duo Tim-DAZN per presentare rimedi necessari a superare l’ipotesi di intesa restrittiva…Leggi l’articolo

LinkedIn: in vendita nel dark web i dati di 600 milioni di utenti

di Flavio Fabbri

Da aprile a oggi è il terzo caso di vendita di dati nei dark forum di internet appartenenti a utenti iscritti a LinkedIn…Leggi l’articolo

Biden difende la libera concorrenza e attacca le Big Tech

di Flavio Fabbri

Il Presidente USA, Joe Biden, invita ad agire contro i monopoli GAFAM, a tutela della crescita economica e della libera concorrenza…Leggi l’articolo

Rai, la nomina del Cda questa notte. Ma prevale ancora la nebbia

di Angelo Zaccone Teodosi

Le elezioni dei 4 membri di competenza parlamentare sono fissate per oggi alle 16:30 alla Camera e per le 21 in Senato…Leggi l’articolo

PNRR, Luca Tomassini (Vetrya): ‘Occasione unica per le imprese e il new normal’’

a cura di Raffaele Barberio

Luca Tomassini, ad di Vetrya: “Il PNRR è una occasione unica per il rilancio del nostro Paese, vi spiego perché”…Leggi l’articolo

5G, il ruolo di Università e Ricerca nella trasformazione digitale

di Paolo Anastasio

Si è tenuto oggi il TalkFor5G organizzato da FOR e INWIT dal titolo “Università e ricerca nel mondo che cambia”…Leggi l’articolo

Euro digitale, al via il progetto della BCE

di Flavio Fabbri

L’indagine sul progetto di euro digitale durerà 24 mesi e la Bce dovrà valutare livelli di sicurezza, privacy, accessibilità e inclusione…Leggi l’articolo

Demografia, tracciamento e piattaforme “data driven” per contrasto virus

di Fulvio Ananasso e Domenica Natale

Piattaforme tecnologiche con dati aperti, “telescopici” e geo-referenziati possono rappresentare uno strumento di contrasto…Leggi l’articolo

«Il Cloud, la PA e l’Europa», domani alle 17 intervista live a Franco Pizzetti (LUISS)

di Redazione

Il 15 luglio 2021 alle 17 Franco Pizzetti, Univ. di Torino, Univ. LUISS-Guido Carli, intervistato da Raffaele Barberio, direttore Key4biz…Leggi l’articolo

