24 maggio 2021. La giornata in pillole. A che punto siamo con il GreenPass? Vittorio Colao ha confermato oggi quanto annunciato da Key4biz l’aprile scorso su come funzionerà: “Si riceverà la notifica sulle app IO ed Immuni. Disponibile dal 1° luglio”.

Inoltre il ministro ha parlato anche di Cloud annunciando che il nostro Paese seguirà il modello francese.

Infine lo switch-off del rame entro il 2026. Ecco perché l’Italia è in ritardo e sarà difficile garantire il passaggio completo alla rete in fibra FTTH entro 5 anni.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Green pass, Colao: “Pronto da luglio e visualizzato su app IO e Immuni”

di Luigi Garofalo

Il ministro spiega come sarà disponibile il green pass nazionale: “Si riceverà la notifica sulle app IO ed Immuni. Disponibile dal 1° luglio”…Leggi l’articolo

Cloud nazionale. Colao: “L’Italia andrà verso il modello francese”

di Alessio Frugiuele

Il ministro: “La Francia ha scelto una politica sul Cloud francese che è esattamente quello che vogliamo fare noi…Leggi l’articolo

La rete e il PNRR. L’Italia decida ora lo switch-off del rame entro il 2026

di Raffaele Barberio

L’Italia è in ritardo nei piani di switch-off del rame e sarà difficile garantire il passaggio completo alla rete in fibra FTTH entro il 2026…Leggi l’articolo

GDPR, l’anello debole del Garante irlandese accende le tensioni nella Ue

di Paolo Anastasio

Garante privacy irlandese considerato da diverse autorità della Ue l’anello debole della regolazione per la lentezza con cui tratta i casi…Leggi l’articolo

Dl Semplificazioni, in bozza misure per rinnovabili e auto elettriche

di Flavio Fabbri

Novità per l’efficienza energetica, la rigenerazione urbana e la transizione green del Paese, a partire da semplificazioni e norme…Leggi l’articolo

Dl Semplificazioni, nella bozza superbonus anche per lavori in fibra e FWA

di Paolo Anastasio

L’ultima bozza del Dl Semplificazioni in via di approvazione prevede di estendere l’agevolazione del settore energetico alla fibra…Leggi l’articolo

La Direttiva copyright? Rischiamo di gettare il bambino con l’acqua sporca

di Giovanni Maria Riccio, Professore Unisa

La questione riguarda, ovviamente, l’art. 15 della Direttiva copyright e il suo recepimento, in questi giorni in discussione in Italia…Leggi l’articolo

Trust Service di Aruba; tra personalizzazione, sicurezza e integrazione

di Flavio Fabbri

II trust service come Pec, Spid, Marcatura e Firma elettronica stanno giocando un ruolo chiave nella transizione digitale…Leggi l’articolo

INWIT fra digitalizzazione e ambiente. Scarica il primo Report Integrato 2020

di Paolo Anastasio

Il primo Report Integrato di INWIT ha l’obiettivo di fornire una visione della strategia, del modello operativo e della governance della società…Leggi l’articolo

Atlantica Digital e lo Smart Metering, tra PNRR e trasformazione ‘green’

di Paolo Anastasio

Carlo Palombi, responsabile della Unit. ‘La nostra piattaforma MIM – Metering Infrastructure Manager – risponde all’esigenza del mercato’…Leggi l’articolo

IIA e riconoscimento facciale in real time. Executive Webinar il 4 giugno

di Luigi Garofalo

Gli ospiti: A. Ghiglia, del Garante Privacy, G. D’Acquisto del Garante Privacy, M. Giuriati, L. Carrer, F. Bassan, B. Benifei e S. De Meo…Leggi l’articolo

Democrazia futura. La rete unica in Italia: argomentazioni attorno a un’idea, 1861-2021

di Gabriele Balbi

Un approccio storico attorno all’idea di rete unica in Italia, che ripercorre la lunga strada delle tlc in Italia dal 1861 ai giorni nostri…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

Aereo elettrico a decollo verticale, il progetto di Elon MuskGuarda video